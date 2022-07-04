Колишній заступник міністра воює у спецназі

Як пише журналіст та політолог Кирило Сазонов популярний в військових колах ресурс WarZone опублікував матеріал про один з підрозділів нашого спецназу, таємну українську групу спеціальних операцій, відому як батальйон "Шаман". За даними журналістів The Times, статтю яких переклала Ліга.net, йдеться 10-й загін спецпризначенців, штурмової та розвідувальної частини української військової розвідки. Куди, за словами Сазонова, його б не взяли навіть мити підлогу.

"Спецура. Еліта. Для тих, хто розуміє. Гостомель, аеропорт. Мощун, Київська область. Але головна задача таких підрозділів — вихід за лінію фронту. Де потім все горить та вибухає" — пише він.

І от в цьому підрозділі, за його інформацією, і воює Олександр Гогілашвілі. При цьому саме він разом з командиром дав інтерв'ю виданню WarZone під позивним Сідней.

Також достатньо легко можна впізнати колишнього високопосадовця МВС, співставивши фото з інтерв'ю та профілю у фейсбук. Де хронологія і зміст дописів служать зайвим доказом.

"Дуже почесна робота, звісно секретна та дуже-дуже небезпечна. Війна багато що розставила по місцях" — підсумовує Кирило Сазонов, який служить зараз на фронті рядовим.