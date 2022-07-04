Олена Зеленська розповіла, чому не боятися смерті – неправильно

Перша леді прокоментувала, як живе країна на п'ятому місяці війни та розповіла про головний страх українців

Не мати страху перед смертю — це проти людської природи, це ненормально. Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла у своєму інтерв'ю для італійської програми "Porta a Porta".

Коментуючи запитання ведучого, чи є в неї страх перед смертю, Зеленська відзначила, що страх загинути є у кожної людини, а тих, хто смерті не боїться, вона побоюється. За її словами, відсутність відповідного відчуття не є нормальним, адже воно проти людської природи.

Також у розмові з журналістом перша леді порівняла українців і росіян, наголосивши, що в Україні люди цінують та оплакують кожного захисника, натомість у рф солдатів кидають у бій, навіть не рахуючи кількість полеглих.

"Якщо ти не боїшся смерті – ти не боїшся інших смертей. Мені здається, що в цьому різниця між нами та росіянами. У тому, що ми страждаємо через кожного нашого загиблого воїна. Ми цінуємо життя, а вони кидають у війну своїх солдатів, їх не рахуючи. І хоча їх набагато більше за нас, але наш дух сильніший, тому є надія", — пояснила Олена Зеленська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти, які вже днів поспіль ведуть криваву війну на українських землях зазнали суттєвих втрат під час боїв із українськими захисниками на півдні країни.