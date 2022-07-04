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Олена Зеленська розповіла, чому не боятися смерті – неправильно

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Олена Зеленська Новина оновлена 04 липня 2022, 13:38
Олена Зеленська

Перша леді прокоментувала, як живе країна на п'ятому місяці війни та розповіла про головний страх українців

Не мати страху перед смертю — це проти людської природи, це ненормально. Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла у своєму інтерв'ю для італійської програми "Porta a Porta".

Коментуючи запитання ведучого, чи є в неї страх перед смертю, Зеленська відзначила, що страх загинути є у кожної людини, а тих, хто смерті не боїться, вона побоюється. За її словами, відсутність відповідного відчуття не є нормальним, адже воно проти людської природи.

Також у розмові з журналістом перша леді порівняла українців і росіян, наголосивши, що в Україні люди цінують та оплакують кожного захисника, натомість у рф солдатів кидають у бій, навіть не рахуючи кількість полеглих.

"Якщо ти не боїшся смерті – ти не боїшся інших смертей. Мені здається, що в цьому різниця між нами та росіянами. У тому, що ми страждаємо через кожного нашого загиблого воїна. Ми цінуємо життя, а вони кидають у війну своїх солдатів, їх не рахуючи. І хоча їх набагато більше за нас, але наш дух сильніший, тому є надія", — пояснила Олена Зеленська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти, які вже днів поспіль ведуть криваву війну на українських землях зазнали суттєвих втрат під час боїв із українськими захисниками на півдні країни.

Теги:
#Війна #Смерть #Втрати #Олена Зеленська