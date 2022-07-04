Загроза вторгнення Білорусі: Кулеба назвав головну умову

Найближчим часом загрози нападу з боку сусідньої держави немає, вважає міністр

Білорусь може взяти безпосередню участь у війні з Україною на боці росії при умові, що успіх рф на українських територіях зростатиме.

Відповідну інформацію озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого інтерв’ю для видання LB.ua. За його словами, ризик повномасштабного вторгнення Білорусі в Україну може зростати відповідно до ймовірних успіхів армії росії на українських землях. Також він додав, що Республіка вже бере участь у війні, надаючи свою територію для розміщення російських військ та озброєння агресора.

"По-перше, росія вже використовує білоруську територію. Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні Сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють", — поясни він.

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На думку українського чиновника, наразі Україна має вкрай обмежені контакти із сусідньою Білоруссю, мовляв, єдиними каналами спілкування наразі є виключно посли та посольства.

"В нас є посол в білорусі, у нас є посольство в білорусі, у них є посольство в Києві. Це єдині канали спілкування. Тобто все дуже сухо-офіційно, але якщо ви думаєте, що там щоденно розривається поштова скринька від комунікації, то це не так", — підсумував міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським розвідникам вдалося з'ясувати, що росії все ж вдалося знайти спосіб втягнути Білорусь у безпосередню участь у війні з Україною.

Також нагадаємо, як очільник ГУР МО Кирило Буданов напередодні прокоментував ймовірність вторгнення Білорусі в Україну, наголосивши, що найближчим часом цього очікувати точно не варто.