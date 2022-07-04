"Мене це вразило": естонський доброволець захопився діями ЗСУ

Воїн Інтернаціонального легіону зазначив, що українська армія дійсно воює за людей

Українська армія протистоїть російським окупантам 131 день поспіль — за цей час було відбито безліч атак на українські міста, окупантів витіснили з Київщини, Сумщини та Чернігівщини, а міць наших військових і їх вчинки на передовій не припиняють захоплювати.

Як розповів в інтерв'ю виданню "Новое время" австралійський рятувальник з естонським паспортом Герман Барінов, який воює за Україну у складі Інтернаціонального легіону, його вразило ставлення ЗСУ до цивільних.

За словами іноземного військового, для збереження життів українців наші військовослужбовці ведуть вогонь вкрай обережно.

"В Україні я мав переважно досвід окопного ведення бою на Сході. Ми відстрілюємось вручну та займаємося зачисткою населених пунктів. Дуже вразило, як ЗСУ опікуються цивільними й ведуть вогонь вкрай обережно. Для мене важливо, що українська армія — армія, яка воює за людей", — зазначив естонець.

При цьому військовий-іноземець додав, що росія обрала найогидніший метод ведення війни — не армія на армію, а вогонь по невійськових об'єктах і містах, які навіть не входять до плану їх вторгнення в Україну.

За словами Германа Барінова, саме це спонукало його кинути роботу рятувальника в Австралії та їхати допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія тим часом випускає ракети по українських містах та цивільній інфраструктурі. Останніми такими кричущими випадками стали удар по Харкову, внаслідок чого загинули й були поранені суто мирні громадяни, у тому числі діти, а також ракетна атака по найбільшому ТРЦ Кременчука, в якому в цей час було близько тисячі мирних жителів.