Росіяни посилили авіанальоти на півдні України: обстріляно три населені пункти

У південних областях України продовжуються бойові дії

На Півдні України противник продовжує вести обстріли з використанням танків, важкої артилерії та мінометів, проте українські військові завдають ударів у відповідь через що окупанти зазнають втрат.

Як повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь", росіяни не ризикують проводити масштабні сухопутні операції, а тому почали активно застосовувати авіацію.

"З напрямку Ольгіного та Архангельського росіяни завдали 4 ударів парами вертольотів Ка-52 по Іванівці, Кошовому і двічі по Зарічному. Людських втрат немає", — йдеться у повідомленні.

Водночас українські захисники не дають окупантам розслабитись і за добу знищили 30 солдатів, танк Т-62, РСЗВ "Ураган" та гаубицю "Мста-Б". Крім того, окупанти втратили вісім одиниць автомобільної техніки, а також два склади боєприпасів.

Зазначається також, що окупанти перекинули 17 вагонів із боєприпасами з території Криму, а також додаткових солдатів з Хабаровського краю.

Як повідомлялося раніше, у Західних ЗМІ 4 липня з’явилося повідомлення, що ЗСУ вже підійшли до Херсона на відстань одного кілометра. Втім, у ОК "Південь" пізніше цю інформацію спростували та закликали не розповсюджувати недостовірну інформацію.