росія вибрала нові цілі на сході: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти активізувалися під Ізюмом

Західна зброя вже ефективно працює в Україні, включно з реактивними системами HIMARS — вони вражають військові об’єкти окупантів глибоко в тилу, а також дають нові можливості в обороні. Їх можна використати під час оперативної паузи, на яку росія може піти після захоплення Лисичанська.

На думку дослідників Інституту вивчення війни, окупанти готуються наступати на Бахмут і Сіверськ, і для цього продовжують атаки на схід від Бахмута. Над захопленою частиною Луганщини зміцнюється контроль ворога.

На інших військових напрямках без істотних змін — ворог безуспішно атакує на північ від Харкова та страждає на дії українських партизанів на півдні країни.

Карта боїв в Україні

Схід України

Війська окупанта зміцнюються на захопленій території в районі Лисичанська, Сєвєродонецька, Білогорівки. Є ознаки початку встановлення адміністративного контролю. На схід від Бахмута тривають наступальні дії, які є підготовкою до наступу на Бахмут і Сіверськ. Ймовірно, окупанти продовжать спроби рухатися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ. Під атакою росіян Берестове, район Вугледарської ТЕС, Василівки, Спірного, Клинового, Майорська.

На південний захід від Донецька ворог пішов на штурм, росіяни зайняли висоти біля Новоселівки Другої за 10 км від Авдіївки. Вони використовують її для вогневого контролю, зазначають експерти.

На Слов’янському напрямку окупантам вдалося просунутися в Мазанівці, знову під атакою були Богородичне та Долина. Перекидання угруповання від Ізюма до Сніжківки, про яке повідомлялося раніше, може сигналізувати про відновлення атак у бік Барвінкового.

Карта боїв та лінії фронту на Донбасі

Харків

Успіхів у росії на цьому напрямі немає, окупанти атакували Прудянку та Соснівку (до 10 км від кордону). Обласний центр та населені пункти області під постійним вогнем окупантів.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Окупанти намагаються повернути свої позиції у звільнених селах — Іванівці, Потьомкіному, Мирному. Ідуть інтенсивні обстріли по всій лінії фронту на півдні. Збільшилася кількість авіанальотів. Також дослідники зазначили, що метою партизанів можуть бути залізничні колії біля Мелітополя — вони не раз завдавали ударів по цій частині інфраструктури.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що радник голови ОП Олексій Арестович назвав просування росії в Луганській області останнім успіхом їхньої армії та висловив сумнів щодо можливості захоплення ще міст окупантами.

Але сподіватися лише на постачання західної зброї не варто — його темпи поки що недостатні, щоб покрити потреби української армії і тому є об’єктивні причини.