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Окупанти нарощують обстріли та просуваються на сході

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Український танк
Український танк

Українські військові тримають оборону

Окупанти посилюють ракетні обстріли міст України у тилу та позицій на фронті. Під вогнем ворога опинилися населені пункти Сумської області — у прикордонні, крім мінометів, обстріляли школу з вертольота. Харків також атакували з авіації. Під вогнем артилерії росіян — лінія фронту на Сході і Півдні. Ворогу активізувався на Бахмутському напрямку, йдуть запеклі бої, але окупантам вдалося просунутися.

Згідно з оперативними даними українського Генштабу, росвійська штурмують у бік Новолуганського, бій продовжується. Ця ділянка важлива тим, що тут знаходиться Вугледарська ТЕС. Також відновився штурм у бік Спірного. Там окупантам частково вдалося прорватися.

Під обстрілами з артилерії район Кодеми, Новолуганського, Покровського, Берестового, Спірного, Івано-Дар’ївки. Ракетами з авіації ворог обстріляв біля Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

Мапа штурму на Бахмутському напрямку
Місця штурму на Бахмутському напрямку

На Слов’янському напрямі посилюється артилерійський обстріл, штурм окупантів удалося відбити у бік Долини. На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках позиції українських військових та населені пункти під вогнем.

На півдні ворог намагається не допустити просування українських сил і веде обстріл, вдарив ракетами з вертольотів. Українські військові у боргу не залишаються та успішно ліквідують склади з боєприпасами окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій наступною метою окупантів може стати Бахмут або Сіверськ. Окупанти намагаються підтягнути максимальні резерви, до війни хочуть залучити найманців із Лівії.

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#Обстріл #Війна #Штурм #Бахмут