Українська зброя на фронті: найкращі вітчизняні розробки, якими захоплюється світ

Деякі системи одразу після випробувань вирушили в бій і не розчарували військових

Після новини про те, що відбивати острів Зміїний у окупантів допомогла гаубиця українського виробництва "Богдана", інтерес до вітчизняної зброї на фронті значно зріс. Тим більше, що це не перший помітний успіх українського воєнпрому у війні з росіянами.

Видання "Фокус" склало десятку найкращих українських видів озброєнь, які зараз допомагають боротись з окупантами і відстоювати незалежність України. Для цього журналісти опитали самих бійців ЗСУ, які працюють з цією технікою, а також військових експертів.

ПТРК "Стугна-П"

Розробник – київське КБ "Луч"

Дальність стрільби – 5 км у денний час і 3 км у нічний

Калібр – 130 або 152 мм

Бронепробиття в тандемної кумулятивної ракети — 800 мм

Протитанковий ракетний комплекс ефективний у боротьбі проти танків, бронетехніки, самохідних артилерійських установок і навіть гелікоптерів. "Стугна" довела свою ефективність під час березневих боїв на півночі України. Її основною перевагою називають дешевизну – 20 тисяч доларів за одиницю проти 75 тисяч за "Джавелін".

ПТРК "Стугна-П"

Протикорабельний комплекс "Нептун"

Розробник – київське КБ "Луч"

Дальність стрільби — від 7 до 280км

Готовність до стрільби — 15 хвилин

Зброя, яка пустила на дно флагман Чорноморського флоту рф, ракетний крейсер "Москва", уже стала легендарною. Про неї навіть співають пісні. Тим приємніше, що це розробка київських фахівців. "Нептун" став п’ятою ракетою, якої було затоплено корабель у бою. До неї це вдавалось лише американській Harpoon, французькій Exocet, ізраїльській Gabriel та радянській П-15 "Терміт".

Протикорабельний комплекс "Нептун"

Танк БМ "Булат"

Розробник – харківське КБ ім. Морозова

Гармата – 125-мм гладкоствольна гармата-пускова установка КБА-3

Боєкомплект — 36 снарядів + 28 в конвеєрі механізму заряджання

Двигун — 850 або 1000 к.с.

Максимальна швидкість — 60,5 км/год

Дальність ходу — 500 км

Екіпаж — 3 особи

Українська модифікація радянського танку Т-64 за перевагу має систему динамічного захисту "Ніж", яка здатна зберегти життя екіпажу навіть за умови прямого влучання по машині. При модернізації моделі окрему увагу приділяли також прицілам і системам управління вогню.

Танк БМ "Булат"

Броньовик "Козак-2М"

Розробник – київське науково-виробниче об’єднання "Практика"

Колісна формула — 4х4

Десант — до 9 бійців

Двигун — 280 к.с

Дальність ходу — 260 км

Максимальна швидкість — 110 км/год

За міць та габарити "Козак 2М" прозвали в українському війську "компактним БТРом". Броньовик має підвищену прохідність та зменшену висоту. На машину можна встановити масу різних озброєнь, зокрема міномет. Добре захищає екіпаж від вибухів.

Броньовик "Козак-2М"

Бронетранспортер БТР-4

Розробник – харківське КБ машинобудування

Озброєння — 30-мм гармата КБА-1, або 3ТМ-1, або дві 23-мм автоматичні гармати 2А7М, ПТРК "Конкурс" або "Бар'єр" плюс 30-мм гранатомет Аг-17 і кулемет калібру 7,62-мм

Двигун — 400 або 600 к.с.

Дальність ходу — 690 км

Швидкість — 110 км/год

Десант — від 6 до 10 осіб

Екіпаж — 2-3 бійці

Бронетранспортер здатний не тільки перевозити бійців на завдання але й форсувати водні перешкоди. БТР-4 можна оснащувати різними модулями, які можуть перетворювати його на командирську машину чи евакуаційний транспорт. Під час оборони Маріуполя за допомогою БТР-4 нищили як живу силу ворога, так і його бронетехніку.

Бронетранспортер БТР-4

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Безпілотний комплекс PD-2

Розробник – київське підприємство Ukrspecsystems

Максимальна швидкість — 140 км/год

Крейсерська швидкість — 100 км/год

Тривалість польоту — 12 годин

Вантажопідйомність — до 19 кг

Радіус дії — 200 км

Основна задача БПЛА – здійснення розвідки, але вміє він нести і бомби вагою до 3 кг. Деякі моделі здатні вертикально злітати і сідати. PD-2 дешевший за турецькі "Байрактари", але при цьому має кращі польотні характеристики за інші недорогі дрони. Армії не завадили би сотні таких машин, наразі у розпорядженні бійців лиш десятки.

Безпілотний комплекс PD-2

Автомат "Малюк" із системою bullpup

Розробник – київське ТОВ "Інтерпроінвест"

Ефективна дальність стрільби — до 750 м

Темп стрільби — 650-700 пострілів за хвилину

Калібр — 5,45; 7,62; 5,56

Вага — 3,2 кг без магазину

Глибока модернізація "калаша" поліпшила "Малюка" планкою Пікатінні та новою пістолетною рукояткою. За компонуванням bullpup — магазин автомата розташований за спусковим механізмом. Зброя зручна, як для праворуких, так і для ліворуких стрільців і має поліпшену ергономіку.

Автомат "Малюк"

Снайперська гвинтівка Alligator

Розробник – харківський "Хадо-холдинг"

Маса — 25 кг

Початкова швидкість кулі — 980 м/с

Ефективна дальність стрільби — до 2 км

Максимальна дальність польоту кулі — 7 км

Магазин — 5 патронів

Довжина — 2000 мм

Досить універсальна зброя, пристосована для стрільби по рухомих і нерухомих цілях, укріплених точках і бліндажах. Бійці, які мали справу з "Алігатором" твердять, що ця гвинтівка ефективна навіть проти ворожих броньовиків.

Снайперська гвинтівка Alligator

САУ "Богдана"

Розробник – кременчуцький КрАЗ

Дальність стрільби — 42 км фугасним снарядом і 50 км реактивним

Калібр — 155 мм, натівський стандарт

Обслуговування — 5 осіб

Скорострільність — 4-6 пострілів за хвилину

Кількість снарядів — 20

Така гаубиця натівського калібру у ЗСУ поки тільки одна, але вона вже відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний. Перед самим початком війни, у січні "Богдана" пройшла попередні випробування і виявилась ефективною та потужною зброєю.

САУ "Богдана"

РСЗВ "Буревій"

Розробник – Шепетівський ремонтний завод

Калібр — 220 мм

Дальність стрільби — 35 км або 65 км при використанні ракет "Тайфун"

Кількість напрямних — 16

Ще одна новинка, яка практично одразу після випробувань поїхала на фронт. "Буревій" має замінити ЗСУ установки "Ураган". Боєприпаси українська система використовує ті ж самі, проте має поліпшене чеське шасі Tatra T815-7, цифрову систему управління вогнем і краща у обміні інформацією на полі бою. Армійці відгукуються про "Буревій" дуже схвально.

РСЗВ "Буревій"

Нагадаємо, окрім власної зброї, Україна ефективно використовує системи, надані західними партнерами. Зокрема американські РСЗВ HIMARS за тиждень уразили щонайменше 17 цілей.