Нова поставка важкої зброї від Британії: Джонсон розповів, що скоро отримають ЗСУ

Лідери двох країни також обговорили розблокування експорту українського зерна та проведення Євробачення

Поки перші американські HIMARS уже успішно працюють на фронті та нищать цілі в стані окупантів, Великобританія обіцяє чергове розширення військової допомоги Україні. Наші Збройні сили незабаром отримають ще 10 самохідних артилерійських установок та дрони-камікадзе.

Як повідомляє сайт британського уряду, це президенту Володимиру Зеленському пообіцяв прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час сьогоднішньої телефонної розмови. Він розповів українському лідеру про рішення, які були прийняті минулого тижня на самітах G7 та НАТО, а натомість розпитав про обстановку на фронті. Нова поставка військової техніки для України, за словами Джонсона, має надійти в Україну "найближчими днями та тижнями".

Також лідери обговорили ситуацію з блокадою експорту українського зерна. Британський прем’єр запевнив, що Лондон готовий надавати будь-яку можливу допомогу, щоби відновити морські поставки збіжжя з України.

Серед тем бесіди також була доля британських підданих, які перебувають у полоні в росіян. Джонсон і Зеленський поспілкувались і про конференцію з відновлення України, яку наступного року прийматиме Великобританія.

І окремою темою для бесіди двох лідерів стало Євробачення-2023. Джонсон повідомив Зеленському, що поспілкувався із Європейською мовною спілкою, яка організовує пісенний конкурс, і попросив ще раз розглянути пропозиції України, яка виграла право проведення наступного музичного свята на своїй землі. Наразі ЄМС повідомила, що передає це право Великобританії.

Нагадаємо, військові ЗСУ та експерти розповіли про українську зброю на фронті і склали топ-10 вітчизняних озброєнь, які допомагають зараз боронити Україну.