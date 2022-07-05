Обмеження для чоловіків на поїздки країною: кому точно треба брати довідку

Громадян закликають самостійно з'явитися у центри комплектування

На тлі останніх новин про заборону чоловікам призовного віку виїжджати за межі міста прописки без довідки з військкомату, у Генеральному штабі ЗСУ вирішили пояснити, у яких випадках такий документ знадобиться чоловікам.

Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 5 липня, говорив полковник Генштабу Олександр Хлись.

За його словами, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати та втікати в інші регіони від обстрілів. Було багато тих, хто втратив документи. Тому влада на той момент вирішила не застосовувати норму про те, що військовозобов'язані мають зніматися з обліку у рідному місті й ставати заново у новому, де чоловіки планували жити тривалий час.

Тепер Генштаб прагне відновити військовий облік на підконтрольних Україні територіях, тому військкоматам необхідно уточнити дані призовників. Саме для цього громадян просять з'явитися у центри комплектуванням й поновитися на облік, якщо цього не було зроблено. Державі це потрібно для коригування об'ємів призову мобілізаційних ресурсів.

Кому треба брати довідку для поїздок Україною

Як зазначили у Генштабі, якщо військовозобов’язаний переміщується в межах області, довідка йому не потрібна. Якщо виїжджає за межі області, треба прибути до керівника ТЦК, уточнити дані та отримати дозвіл. Дозвіл діятиме 30 діб, надалі можна ще раз прибути до ТЦК і отримати новий дозвіл.

Поки що отримання такої довідки неможливе в "Дії" через обмеження доступу до реєстрів, додав Олександр Хлись.

Нагадаємо, що "Телеграф" зібрав останні заяви представників оборонних відомств та влади стосовно обмежень поїздок для призовників та військовозобов'язаних.