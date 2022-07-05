Зеленський втрутився в ситуацію із гучним рішенням Генштабу ЗСУ (відео)
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Глава держави обіцяв розібратися
У вівторок, 5 липня, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення військових обмежити свободу пересування Україною військовозобов’язаним чоловікам.
На YouTube-каналі "Офіс Президента України" з’явилося відповідне відеозвернення глави держави.
Зеленський зазначив, що це рішення ухвалили без його відома.
"Сьогодні у суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів… Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", — заявив Зеленський.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний трохи прояснив ситуацію з дозволами для переміщення чоловіків Україною. Трохи згодом у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, у яких випадках такий дозвіл знадобиться чоловікам.