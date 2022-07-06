Українські партизани: як готувалися до війни та розкрили агентурну мережу рф

Український опір на окупованій частині країни не дрімає

На окупованій території важливу роль у протистоянні російським загарбникам відіграють партизани. На їхньому рахунку — ліквідовані окупанти, поїзда, що зійшли з колії, співпраця з українськими регулярними частинами та багато іншого.

Як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр, саме опір населення спричиняє складнощі в окупантів в інтеграції захоплених територій. "Главком" поспілкувався з партизаном Володимиром Жемчуговим. За їхньою інформацією, на його рахунку понад три десятки підривів шляхів сполучення.

Партизанський рух в Україні до вторгнення рф почав готуватися ще за кілька місяців до 24 лютого, активна підготовка тривала від 2 до 4 місяців. За вісім років війни росії проти України багато що змінилося, і проводилася підготовка до можливої окупації — на територіях були підрозділи тероборони, ветерани АТО.

Партизанський рух в Україні існував усі останні вісім років, але з 2016 року його почали згортати. Жемчугов розповів, що підготовка велася потроху, разом із Силами спецоперацій, СБУ, військової розвідки. Створювали та готували агентів, але масштаби були не ті, що під час підготовки до великої війни.

Агентуру готували не лише українські сили – напередодні українські партизани розкрили мережу проросійських зрадників в окупованій частині Херсонської області. Група "Беркут-Південь" була спрямована на збір інформації про військових та активістів та співпрацювала з окупаційною адміністрацією двох районів області. Частина вже розкрили свої завдання.

Але попри наявність колаборантів знайти достатньої кількості для створення маріонеткового уряду окупованих територій не виходить — доводиться завозити гастролерів з росії. Використання їх може свідчити про бажання побудувати адміністративне управління на окупованій частині України відповідно до російської, щоб після заявити про включення до складу росії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Інституті вивчення війни вважають, що у путіна не змінилися цілі щодо України, але їхня реалізація вельми сумнівна. Також з’явилися оперативні дані з південного фронту, які вказують на наявність українського плацдарму на Херсонщині, згідно з картами бойових дій.