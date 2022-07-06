Зеленський все пропускає через себе: Кім розповів, як війна змінила президента

Глава держави виявляє витримку та силу

Війна накладає відбиток не лише на країну, а й на її мешканців та керівництво. Весною багато хто обговорював, наскільки постарів Зеленський з початку вторгнення. Війна продовжується, як і зміни у президенті.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився своїми спостереженнями з "Українською правдою". Володимир Зеленський нещодавно приїжджав до Миколаєва та Кім зазначив, що на президента покладено велику відповідальність.

Справжній президент не може не зміниться, коли у країні війна, вважає Кім. Він упевнений, що Зеленський дуже переживає за те, що відбувається в країні, і пропускає через себе. Кім характеризує президента як більш втомленого, і набагато чіткішого, із самовитримкою та силою, але також видно, що він президент країни, що воює.

Оцінив Кім також і причини ракетних ударів по Миколаєву, які росія завдає майже щодня. Глава Миколаївщини зазначив, що це прояв терористичного характеру росії.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський втрутився у ситуацію з резонансною заявою Генштабу України щодо необхідності дозволу для виїзду за кордон області чоловікам.