Права військових: на які пільги можуть розраховувати мобілізовані

На які виплати можуть претендувати військові та що говорить закон про мобілізованих ФОПів

В Україні продовжують вручати повістки на мобілізацію — ті, кого викликали на захист Батьківщини, після всіх процедур стають військовослужбовцями і, відповідно, отримують усі права цієї категорії громадян. І якщо про обов’язок з’явитися на порядку багато хто знає, то про права військовослужбовців і належні їм пільги знають не всі.

Згідно з інформацією ГО "Юридична сотня", навіть у воєнний час військовослужбовці мають право на відпустку. Тільки дозволять її лише у двох випадках: не більше ніж на 10 днів без урахування часу на дорогу через сімейні обставини або інші важливі причини, а також за станом здоров’я або на час лікування.

Право на лікування також є — якщо за місцем служби немає військового госпіталю чи ситуація є надзвичайною, обслуговування йде коштом МОУ в державних чи комунальних медустановах.

Право забезпечення, як грошове, і матеріальне. Військовослужбовці під час воєнного стану мають право на додаткову щомісячну виплату в 30 тис. грн. Додатковий бонус можна отримати за знищену техніку ворога.

Які ще права є у мобілізованого:

збереження місця роботи, посади та середньої зарплати

звільнення ФОП від ЄСВ на час мобілізації

якщо ФОП не працює, то податки не нараховуються

час військової служби зараховується до страхового стажу, а також до стажу держслужби

якщо мобілізований отримував військову пенсію — вона продовжує виплачуватись

звільнення від штрафів за прострочення за кредитами та відсотків за ними, це стосується мобілізованих, які брали чи беруть участь у боях у Донецькій та Луганській області, зазначають у "Юридичній сотні".

Раніше Телеграф повідомляв, що в Україні не планується примусова мобілізація жінок, а також немає обмежень для них на виїзд за кордон, пов’язаних із військовою справою.

Також юристи роз’яснили, хто може надавати мобілізованому документи про його здоров’я, які враховуватимуться у ТЦК.