Права військових: на які пільги можуть розраховувати мобілізовані
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На які виплати можуть претендувати військові та що говорить закон про мобілізованих ФОПів
В Україні продовжують вручати повістки на мобілізацію — ті, кого викликали на захист Батьківщини, після всіх процедур стають військовослужбовцями і, відповідно, отримують усі права цієї категорії громадян. І якщо про обов’язок з’явитися на порядку багато хто знає, то про права військовослужбовців і належні їм пільги знають не всі.
Згідно з інформацією ГО "Юридична сотня", навіть у воєнний час військовослужбовці мають право на відпустку. Тільки дозволять її лише у двох випадках: не більше ніж на 10 днів без урахування часу на дорогу через сімейні обставини або інші важливі причини, а також за станом здоров’я або на час лікування.
Право на лікування також є — якщо за місцем служби немає військового госпіталю чи ситуація є надзвичайною, обслуговування йде коштом МОУ в державних чи комунальних медустановах.
Право забезпечення, як грошове, і матеріальне. Військовослужбовці під час воєнного стану мають право на додаткову щомісячну виплату в 30 тис. грн. Додатковий бонус можна отримати за знищену техніку ворога.
Які ще права є у мобілізованого:
- збереження місця роботи, посади та середньої зарплати
- звільнення ФОП від ЄСВ на час мобілізації
- якщо ФОП не працює, то податки не нараховуються
- час військової служби зараховується до страхового стажу, а також до стажу держслужби
- якщо мобілізований отримував військову пенсію — вона продовжує виплачуватись
- звільнення від штрафів за прострочення за кредитами та відсотків за ними, це стосується мобілізованих, які брали чи беруть участь у боях у Донецькій та Луганській області, зазначають у "Юридичній сотні".
Раніше Телеграф повідомляв, що в Україні не планується примусова мобілізація жінок, а також немає обмежень для них на виїзд за кордон, пов’язаних із військовою справою.
Також юристи роз’яснили, хто може надавати мобілізованому документи про його здоров’я, які враховуватимуться у ТЦК.