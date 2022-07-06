У британській розвідці повідомили, де буде наступна ключова битва на Донбасі

росіяни закріплюються на Луганщині і готуються просуватись далі у Донецьку область

Після тактичного відступу українських військ від Лисичанська, посилення боїв очікується уже в Донецький області. І наступною метою окупантів має стати Слов’янськ.

До такого висновку дійшла британська військова розвідка, щоденне зведення якої за 6 липня опубліковане у Twitter Міністерства оборони Великобританії. Наразі розвідники Туманного Альбіону оцінюють відстань від міста до позицій загарбників приблизно у 16 кілометрів. Російські війська перебувають на північ від Слов’янська. Йдеться про сили Східної та Західної груп військ. Зберігається також загроза з боку Центральної та Південної груп російських військ. Саме тому британці називають ймовірну битву за Слов’янськ "наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас".

Щодо ситуації у Лисичанську, британці припускають, що росіяни продовжують зміцнювати свій контроль над захопленим містом і Луганською областю загалом. Але більшість частин Східної та Західної груп військ окупанти, за даними розвідників, перекинули на ізюмський напрямок.

Там фахівці розвідки оцінюють просування росіян ще у 5 км головною дорогою E40 від Ізюма. Втім опір Збройних сил України цьому наступу називають рішучим.

Нагадаємо, мер Слов’янська Вадим Лях також прогнозує посилення ударів росіян по місту, тому він закликав мешканців евакуюватись, поки це безпечно. За його словами, зараз для цього є два маршрути – через Дніпро у Рівне та через Покровськ до Львова.