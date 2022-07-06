Під Лисичанськом загинув відомий білоруський комбат, який захищав Україну

Полк імені Калиновського також повідомив про кількох зниклих безвісти та одного полоненого

Україна все ще оплакує загибель на фронті спортсмена Євгена "Греплера" Слюсаренка, і знову приходять трагічні звістки. Під Лисичанськом загинув білоруський воїн Іван "Брест" Марчук, який захищав нашу державу від російських окупантів у складі батальйону "Волат", що входить до полку імені Кастуся Калиновського.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі полк, Марчук був комбатом "Волата". Його життя обірвалось 26 червня під час спроби стримати танковий наступ росіян на Лисичанськ. Рішення про відступ білоруські оборонці прийняли лише під час другої хвилі атаки – сили були занадто нерівні. Втім, вони виграли час для відведення основних сил ЗСУ.

Кілька днів пішло на те, щоби зібрати та перевірити інформацію про наслідки тієї битви. Окрім того, важливо було зберігати тишу, щоби не позбавити полонених білоруських добровольців шансу потрапити у списки на обмін. Втім, наразі полк імені Калиновського уже може повідомити про загибель "Бреста". "З перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії та стояв у витоків створення полку Калиновського. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця", – йдеться у заяві. Втрату "Бреста" побратими називають дуже великою і болісною. Полк висловив свої щирі співчуття усім рідним, близьким та друзям загиблого воїна.

У полку імені Калиновського також повідомили, що у тому бою, в якому загинув "Брест", зникли безвісти ще кілька їхніх побратимів. Підрозділ обіцяє надати їхнім рідним усю необхідну підтримку і продовжує розшуки. "Ми використовуємо всі можливі засоби і зусилля, щоб повернути наших хлопців і не зупинимося ні перед чим, тому що ми боремося за всіх і віримо, що вони живі", — заявили у полку.

Окрім того, білоруси оголосили про полон бійця Яна Джурбейка з позивним "Тромблі". І повідомили, що він має наказ говорити те, що від нього хоче почути ворог задля того, щоби зрештою зберегти своє життя і здоров’я. Окремо о полку Калиновського зазначили, що Джурбейко є військовослужбовцем-контрактником, а не найманцем, тому офіційно є військовополоненим.

Нагадаємо, наприкінці червня 72-а окрема механізована бригада імені Чорних запорожців втратила майора Андрія Верхогляда. Він був командиром батальйону у складі підрозділу.