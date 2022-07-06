В Україні підтримали петицію щодо навчання у школах під час війни: у чому її суть

Українці обурені бажанням влади відправити дітей у потенційно небезпечні об’єкти

В Україні багато громадян незадоволені рішенням влади відновити восени офлайн-режим навчання для школярів. Частина людей вважає, що активні бої навряд чи припиняться до цього часу, а отже, школи перетворяться на зручні мішені для ракетних ударів російських військовослужбовців. Тому до президента Володимира Зеленського було створено звернення, щоб це питання переглянули стосовно повернення до онлайн-навчання.

Подібна петиція розміщена на офіційному сайті глави держави і вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Її автором стала Марія Горшенєва, яка вважає бажання чиновників відправити дітей восени за парти "хворим".

Українка нагадала, що в країні наразі знищено близько 20% навчальних закладів, серед яких школи та дитсадки. Це означає, що окупантам байдуже, куди стріляти і кого вбивати.

Петицію підписали майже 26 тисяч українців

Разом із цим не в кожній школі знайдеться бомбосховища чи хоча б банальні зручні шляхи для евакуації учнів. У дитсадках є своя проблема — брак персоналу, коли на 15 маленьких дітей припадає лише 1 вихователь. На думку Марії Горшеневої, це не є нормальною "пропорцією" для відповідальності за чиєсь життя.

Також її цікавить, як діти збираються вчитися під постійною емоційною напругою та під час тривалих тривог. Окремо жінка згадала багатьох евакуйованих за кордон українців, серед яких є і діти шкільного віку. Багато хто з них хотів би продовжити навчання в Україні, а для цього існує лише один адекватний спосіб — онлайн-уроки.

"Насамкінець хочу запитати: що ви робите? Чиє це хворе бажання — побачити, як дитина біжить в або зі школи під повітряну тривогу?" — завершила риторичним питанням свою петицію жінка.

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Додамо, що потрібну кількість голосів звернення до президента набрало менше, ніж за місяць. До того ж петицію досі продовжують підписувати інші українці. Її статус нині звучить як "перебуває на розгляді".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні має стартувати новий навчальний рік. Наголосимо, що в нинішніх умовах дати для школярів та студентів трохи відрізняються.