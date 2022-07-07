"Катастрофа": Арестович оцінив ситуацію для росіян на Донбасі (відео)

4 HIMARSа показали реальний стан справ в армії рф

У середу, 6 липня, на 133-й день повномасштабного вторгнення росії, в команді президента України Володимира Зеленського висміяли російську армію.

Відповідний коментар в ефірі UKRLIFE.TV залишив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що ЗСУ значно збили темп наступу росіян на Донбасі.

Арестович заявив, що "успіхи" росіян у Луганській області показують, наскільки плачевною є ситуація в російській армії. Олексій вважає, що темпи наступу окупантів мінімальні, адже їхня армія не боєздатна. Радник голови ОП додав, що всього 4 РСЗВ HIMARS збили атакувальний запал загарбників.

"Те, що показала російська армія в Луганській області — катастрофа. Катастрофа для армії. Оскільки це складно назвати армією, то російські ЗМІ назвали це успіхом. Ці військові 90 днів брали 2 міста середніх розмірів (Лисичанськ і Сєвєродонецьк, — Ред.). З нормами просування у 10 разів більше. Путінська армія вийшла на пік своїх можливостей 3 тижні тому. І тут приїхало всього 4 HIMARSи й все поламали", — заявив Арестович.

Водночас, за словами Арестовича, ЗСУ лише виходять на пік своїх можливостей після постачання важкого західного озброєння.

"Ми лише готуємося до виходу на пік можливостей. Озброєння надходить, особовий склад закінчує підготовку. Нові резервісти її розпочали. Якщо на початку літа стояло питання про можливості та кількість передачі нам важкого західного озброєння, то зараз цей поїзд уже набрав хід. І його не зупинити. Рішення були прийняті й реалізуються. Дуже скоро він перетнеться з поїздом російської військової машини, що горить та котиться в прірву", — зазначив чиновник.

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Раніше Арестович заявив, що росіяни не зможуть захопити Слов’янськ без нових резервів.

Нагадаємо, у середу Зеленський спростував чутки про конфлікт із Генштабом ЗСУ.