"Росіяни беззахисні": Данілов повідомив, скільки HIMARS вже діють в Україні

Для проведення успішних контрнаступів українцям потрібно ще більше потужної зброї

Сполучені Штати Америки та інші країни-союзники відправили Україні дев'ять ракетних систем HIMARS американського виробництва, а також кілька подібних комплексів. Проте для того, аби здійснювати потужні контрнаступи і відбивати у росіян свої території, українським захисникам потрібно ще кілька десятків одиниць такого озброєння.

Як повідомив у коментарі журналістам WSJ секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов, поставка американських HIMARS дала можливість українським бійцям цілити по ворожих об'єктах, перебуваючи за межами лінії фронту. Раніше ж такі цілі були для українців недосяжними.

"Дев'ять HIMARS та аналогічних ракетних комплексів уже діють в Україні, росіяни беззахисні перед ними і дуже стурбовані", — пояснив він.

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За словами Данілова, така кількість сучасних ракетних систем американського виробництва надає можливість Україні наразі вести виключно оборонну діяльність, мови про наступ поки немає, адже для цього зброї потрібно набагато більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські захисники, які тепер мають на озброєнні потужні ракетні системи від союзників, матимуть змогу влучати у цілі ворога, які раніше були для них недоступними.