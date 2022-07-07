Як перетнути кордон з пухнастими вихованцями: правила перевезення тварин

На котів та собак теж знадобляться спеціальні документи

Під час дії військового стану в Україні встановлено спеціальні правила щодо перетину державного кордону. І якщо в перші тижні війни багато хто виїжджав за кордон за відсутності нормальних документів для себе та своїх тварин, то зараз процедура трохи змінилася. Особливо в тому, що стосується домашніх тварин.

Що потрібно людині, яка планує виїхати в іншу країну разом зі своїм "хвостиком", сьогодні нагадає "Телеграф". Інформація зібрана завдяки повідомленням офіційного сайту Польщі, а також окремим постановам Кабміну.

Так, ті люди, які зберуться перетнути українсько-польський кордон, мають подбати, щоб їхні домашні улюбленці мали певний набір дозволів для цього.

У першу чергу, тварина має бути чіпованою, а також вакцинованою від сказу та деяких інших хвороб. Це стосується собак, котів та тхорів. Якщо ви перевозите гризунів, рептилій, кроликів, рибок чи іншу дрібну живність, таких обмежень немає. Однак рішення про дозвіл перетину кордону ухвалюватиметься представниками польського національного управління доходів.

Також не забувайте, що зараз більшість країн Європи відновили практику перевезення тварин через кордон лише за наявності міжнародного ветеринарного паспорта. Його оформленням можна потурбуватися у найближчій ветклініці.

У Постанові КМУ №1402 можна дізнатися, як перевозити домашню тварину за допомогою автомобіля. Дрібні тварини повинні знаходитись у спеціальних кошиках, перенесеннях або сумках із суцільним дном. Птахів бажано тримати у клітинах, а собаки мають бути у намордниках. Також перетин кордону тваринами можливий за умови, якщо вони не заважають іншим пасажирам і не бруднять салон машини.

Читайте також: Категорія Суспільство Де відпочити за кордоном та не зустріти росіян? 5 популярних напрямків для українців Відпочинок закордоном у 2022 році вимагатиме не лише фінансів, а й терпіння, а також уміння вибирати де безпечніше та краще для дітей

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і про інші тонкощі перетину кордону. Так ми писали про юридичний погляд на ймовірне обмеження виїзду з України для жінок, починаючи з 1 жовтня. Як відомо, з цієї дати військовозобов’язані жінки мають стати на військовий облік.

Крім цього можна дізнатися, який варіант виїзду в іншу країну зараз мають українські студенти.