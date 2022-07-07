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Армія росії може наступати на ще один обласний центр України - Міноборони

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Місто Запоріжжя може стати наступною ціллю росіян Новина оновлена 07 липня 2022, 15:54
Місто Запоріжжя може стати наступною ціллю росіян

Регіон потрібен ворожій армії, щоб дотиснути Донеччину

Українські розвідники вважають, що російська армія найближчим часом намагатиметься встановити контроль над усією Луганською областю, після чого може перейти у наступ на Донеччину із Запорізької області.

Про це у четвер, 7 липня, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що ворожа армія почала стягувати на ці напрямки нові батальйонні тактичні групи.

"Основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю. Найскладніша ситуація на сьогодні склалась на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на рубежі Донецької області", – повідомила заступниця голови Міноборони.

У зв'язку з цим розвідники не виключають, що окупанти можуть перейти у наступ на Запоріжжі або в бік Великої Новоселівки й Покровська, щоб оточити підрозділи Сил оборони України. Попередньо відомо, що росіяни перекинули на цей напрямок 5 батальйонних тактичних угруповань.

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Що стосується Харківської області, за даними розвідки, росіяни триматимуть там оборону, аби не дати ЗСУ вийти на державний кордон й утримати лінію постачання Бєлгород – Куп'янськ – Ізюм.

А от у Херсонській області, вважають розвідники, ворожа армія проводитиме диверсійні дії й також намагатиметься утримати оборону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом британських розвідників, російські окупанти після відступу Сил оборони України з Лисичанська тепер сконцентруються на захопленні Донеччини.

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#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #Прогноз #Розвідка Міноборони