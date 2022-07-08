Війна — день 135: окупанти планують захопити ще один облцентр, дивна заява путіна

Оперативно про головне за 8 липня

Українські сили оборони упродовж 135 днів захищають батьківщину у бою з окупантами. Напружена ситуація залишається на східному фронті, де росіяни просуваються до Слов’янська, а ось на південному фронті наступ загарбників провалився. У Міноборони України вважають, що росія спробує атакувати Запоріжжя, щоб оточити угруповання ЗСУ у Донецькій області. рф продовжує ракетний терор, обстрілявши Харків та територію Одеської області. На політичному фронті глава кремля володимир путін зробив неоднозначну заяву, чи то запропонував переговори, чи то спробував залякати Київ. Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який оголосив про відставку 7 липня, заявив, що його країна повністю підтримуватиме Україну.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 8 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків — Одеса, який дозволить поєднати прямим залізничним сполученням міста зі сходу до півдня країни. Потяг проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста.

00:00 Жоден громадянин рф не подав заявку на отримання візи після введення Україною візового режиму, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Інформація за 5 липня доступна в нашому матеріалі: "Війна — день 132: ЗСУ "утюжать" склади окупантів по всьому фронту і просуваються на півдні".

Про те, що сталося в Україні 6 липня, можна прочитати у нашій статті: "Війна — день 133: окупанти заворушились у Херсоні, скандал із довідками від військкоматів в Україні".

З новинами минулої доби, 7 липня, можна ознайомитися у зведенні за четвер: "Війна — день 134: окупанти продовжують обстріл міст, але ЗСУ просуваються на кількох напрямках".