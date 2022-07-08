Встигли до ракетного удару: українські спецпризначенці розповіли подробиці встановлення прапорів на Зміїному (фото)

Остров Зміїний виявився не по зубам росіянам

Українські військові, які повернули острів Зміїний під українську юрисдикцію, встановивши на ньому державний прапор, розповіли, як це відбувалось.

Про деталі висадки, яка проходила вночі 7 липня, розповіли у командуванні Сил спецоперацій ЗСУ.

Так, згідно з інформацією, перш ніж висадитися, бойовим плавцям довелося обстежити прибережну зону: вони шукали протидесантні та протичовнові міни.

Після цього на сам острів першими ступили інженери, які готували прохід для решти групи. Вони прибирали мінні загородження та пастки. Коли основна група вийшла на плато острова, почалася основна робота. Бійці спеціального призначення оглянули місцевість, зібрали дані про ворожу техніку та озброєння, які полишили на Зміїному окупанти.

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Також українські військові встановили державні прапори у різних частинах острова.

Українські прапори на Зміїному

Бійці ССО, які встановлювали на Зміїному прапори України

Українські прапори на Зміїному

Тим часом російські судна помітили воїнів ЗСУ та почали маневрувати у бік Зміїного. Наші військові залишили острів і після цього рашисти вдарили по ньому ракетою та влучили у пірс, але марно: група українських спецпризначенців повернулася із завдання в повному складі та неушкодженою.

Нагадаємо, росіяни не полишають спроб атакувати Зміїний. Вони вже намагалися з літаків знищити свою ж полишену там техніку.