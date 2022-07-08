Побачу – покараю: Віталій Кім жорстко звернувся до військових

Глава Миколаївської ОВА вважає, що деякі українські захисники зловживають любов’ю мирних жителів

В українських військових, які без вагомих причин порушуватимуть правила дорожнього руху в Миколаївській області, відбиратимуть транспортні засоби.

Таку заяву вранці у п’ятницю, 8 липня, зробив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім констатував, що останнім часом на території області побільшало дорожньо-транспортних пригод за участю військових.

"І сам їжджу містом, областю і бачу, що військові зловживають нашою повагою, нашою любов’ю", — підкреслив він.

"Попереджаю всіх наших військових, яких я дуже сильно люблю: буду їздити — побачу, хто порушує правила без реальної потреби, запам’ятаю машину, особисто відберу. Хлопці, дотримуйтесь ПДР, поважайте всіх учасників дорожнього руху, це призводить до серйозних наслідків", — підсумував Кім.

Варто зауважити, що до цього за розпорядженням Кіма на Миколаївщині забирали транспортні засоби у водіїв, яких ловили п’яними за кермом.

Нагадаємо, що буквально днями в Україні автобус медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" зіткнувся з військовим КРАЗом, через що постраждали багато людей.