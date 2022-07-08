"Вимагаємо святковий салют по Кримському мосту": мережа вітає Залужного мемами та жартами

Керівника української армії просять швидше перемогти російських окупантів

У п’ятницю, 8 липня, свій 49-й день народження святкує одна з головних особистостей України у нинішній воєнний час – генерал, очільник Збройних Сил України Валерій Залужний. "Телеграф" вже розповідав найцікавіші факти з життя головного військовослужбовця країни, а тепер вирішив поділитися кращою народною творчістю на тему особистого свята Залужного.

Українці, як і зазвичай, виявили величезну фантазію: витягли із загашників чимало старих мемів та наробили нових, а також вдосталь нашутилися щодо ймовірних подарунків для Валерія Федоровича. Сподіваємося, що наша невелика добірка лише підніме настрій, а також надихне і на власну творчість.

Часто Валерія Залужного зображують як героя, який перемагає когось із найвідоміших російських політиків. Так, противниками нашого головкому вже побували і диктатор володимир путін, і голова міноборони рф сергій шойгу. У всіх поєдинках Залужний вийшов, звісно ж, переможцем! Так, як це буде і в реальному житті.

Іноді до нього приєднуються інші відомі політичні постаті України. Наприклад, міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Також генерала нерідко зображують як досить серйозну людину, яка не знає, що таке милосердя по відношенню до російських окупантів. Попри те, що Україна дотримується правил ведення війни, часом дуже хочеться, щоб наші хлопці справді були безжальні у своєму знищенні ворога.

Варто зазначити, що Валерій Залужний — хороше попередження для багатьох іноземних політиків, які можуть хотіти домовитись із путіним. У нашого головнокомандувача єдина мета. І це — перемога.

А насправді Залужний той ще котик. І це помічають не лише звичайні українці, а й різні художники, які надихаються окремими знімками генерала для своїх робіт.

Ну і куди ж без різних привітань від вдячних за захист громадян України?

А під кінець нашого збирання ми додамо трохи музики, адже свято не може бути без пісні. Особливо, якщо вона присвячена імениннику.

До речі, варто побажати йому виконання заповітних мрій. Одна з них — проїхатися на військовій техніці посеред Червоної площі в Москві. Сподіваємось, що після перемоги Валерію Залужному вдасться це зробити!