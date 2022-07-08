Послання путіну, плани росії та вступ України до НАТО: 6 головних заяв Зеленського в інтерв'ю CNN

На думку Зеленського, росія не залишить спроб окупувати Україну, адже розробляла цей план давно

Президент України Володимир Зеленський дав відверте інтерв’ю телеканалу CNN, у якому розповів про протистояння України російським окупантам, курс на вступ нашої країни до Північноатлантичного Альянсу, а також передав "вітання" кривавому диктатору володимиру путіну. "Телеграф" зібрав 6 головних заяв українського гаранта.

росія не відмовилася від своїх планів на Україну

На думку президента України, росія не відкинула план окупувати всю Україну і ще багато років влада країни-агресора не планує від нього відмовлятися.

"Це їхні плани. Вони завжди окуповували нашу державу. Спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, а тепер вже – повномасштабне вторгнення. Ми абсолютно в цьому впевнені", — зазначив Зеленський.

росія – окупант руїн Луганської області

Зеленський визнав, що більшу частину Луганської області російські війська таки контролюють, але після їх приходу там залишилися лише руїни.

"Чесно кажучи, навіть амбіцій таких не розумію — що вони контролюють. Вони знищили міста, школи. Що вони окупували? Вони окупанти руїн Луганської області", — заявив президент України.

Він також пояснив рішення про відхід Сил оборони України від Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами верховного головнокомандувача, у цих містах наших військових "могли взяти в котел". Також Зеленський додав, що там майже не залишалося людей, а влада України вивезла звідти усіх, хто захотів.

У планах рф не лише Донеччина та Луганщина — так було від початку

За словами Зеленського, українські військові знаходили у збитих льотчиків російської армії мапи, на яких були позначені їх цілі. Крім того, про плани захоплення Києва казали полонені російські військові. Ба більше, вони отримували вказівку від керівництва росармії катувати людей, вбивати цивільних та нищити інфраструктуру, яка навіть не має натяку на військову.

"Щоб люди боялися, починали бігти, бо це все хитає ситуацію. Тому, що в державі потрібен був хаос. Вони захоплювали столицю, все це робили в середині нашої держави, ДРГ угруповання працювали у великій кількості", — зазначив президент України.

Він також прояснив ситуацію на фронтах України.

"Що стосується півдня: там ситуація трішки легша, тому що там ми стримуємо ворога, а в деяких випадках контратакуємо. Щодо Харкова — майже звільнений весь регіон, але, тим не менше, не просто. Тому що вони також залишили свої бойові угруповання. Загалом потрібно стабілізувати ситуацію на сході, я б сказав так", — зазначив Зеленський.

Шанси на вступ України до НАТО

Володимир Зеленський розцінює вступ України до НАТО як найпотужніші гарантії безпеки для нашої країни станом на зараз. За його словами, відмовлятися від цього курсу Україна не буде.

"Ми готові йти до будь-якої інфраструктури, яка забезпечить для нас припинення війни і гарантії безпеки. Окрім НАТО, інших гарантій безпеки я поки що не бачу. Тому ми не відмовлялись від цього шляху, але від нас цей шлях не залежить. І весь світ цьому свідок. Питання відкритих дверей залежить тільки від держав-членів НАТО", — сказав президент України.

Водночас він додав, що Україна на 100% підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Про візит Байдена в Україну

За словами українського президента, голова Білого дому (США) Джозеф Байден не проти візиту в Україну, однак його на цьому етапі зупиняє питання безпеки.

"Я вважаю, що це допомогло б перш за все українцям. Українці підтримують Сполучені Штати. Рейтинг довіри українців до США дуже високий. Високий, як і до Британії, і до Польщі, і до країн Балтії. Тому приїзди лідерів держав, яких вважають українці не просто партнерами, а справжніми друзями, — це міцний сигнал. Крутий сигнал (приїзд Байдена — Ред.), що Сполучені Штати підтримують і реально вірять у перемогу, не бояться росії. Попри те, що літають ракети, вони приїжджають, вони не бояться путіна. Бо це один лідер однієї держави, а світ більший", — зауважив президент.

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Послання путіну

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у кривавого диктатора володимира путіна є можливість зупинити війну та припинити вбивство мирних жителів.

"Я не вважаю його такою особистістю, до якої потрібно щось спеціальне. Спеціальне послання. У нас кривава війна, яку розв'язала росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він це усвідомлював, що він конкретно це зробив. І щоб він усвідомлював, що на сьогодні він конкретно може це завершити. Ось і все послання. А вибір за ним", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський оцінив шанси на завершення війни до 2022 року.