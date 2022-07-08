Змусили росіян відійти: ЗСУ відбили атаки ворога на кількох напрямках

ЗСУ успішно припинили спроби росіян просунутися на кількох напрямках

У п’ятницю російські окупанти намагалися вести наступ по ряду напрямків на Сході та Півдні України, проте були зупинені зусиллями ЗСУ.

Як поінформувала пресслужба Генштабу у Фейсбук, 8 липня бойові дії проходили у Харківській, Донецькій та Миколаївській областях.

Наголошується, що на Харківському напрямку противник намагався двічі наступати неподалік Дементіївки, але обидві спроби успіхом не увінчалися.

На Слов’янському напрямку росіяни наступали на Богородичне, проте ЗСУ зупинили там їхнє просування.

У районі Верхньокам’янського, що на Донеччині, підрозділи українських захисників завдали потужних ударів по скупченнях окупантів, чим змусили їх відійти з позицій. Крім того, на цьому ж напрямі було відбито атаки росіян у районах Спірного та Івано-Дар’ївки.

Також повідомляється, що в районі Веселої Долини, що на південь від Бахмута, точаться бої.

Що стосується ситуації на Півдні України, то там росіяни атакували неподалік Великого Артакове, проте там ЗСУ швидко придушили їхні сили та змусили відступити.

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Як повідомлялося раніше, глава Міноборони Олексій Резніков озвучив три сценарії перемоги України над росією і заявив, що жодних капітуляційних угод чи нових "Мінськів" наша країна підписувати не стане.