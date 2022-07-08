Генерал Маломуж: Перемога України може врятувати саму росію

Для України найбільш прийнятний варіант – рф зазнає поразки на фронті, а російські еліти усувають путіна від влади

На зустрічі з керівниками фракцій Держдуми в четвер, 7 липня, президент росії володимир путін цинічно заявив, що росія не воює з Україною на повну силу.

Пізніше путінський прессекретар дмитро пєсков пояснив цю заяву тим, що росія нібито залучає лише незначну частину потенціалу своїх військ під час так званої "спецоперації" в Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що активна частина боїв у повномасштабній російсько-українській війні має вщухнути до кінця 2022 року.

Своїм прогнозом щодо подальшого ходу війни та післявоєнної ситуації з "Телеграфом" поділився генерал армії України, екс-голова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Успіхи українських Збройних сил наблизять падіння російського режиму

"Думаю, через місяць-півтора ми отримаємо певні успіхи на південному напрямку. І можливість стримування противника на сході. І навіть видавлювання його, — вважає генерал Маломуж. — Важливо ефективно спрацювати у плані розробки та проведення стратегічних операцій із використанням нового озброєння – і західного, і нашого. Ми вже бачимо, як за допомогою далекобійної та високоточної зброї ЗСУ знищують склади з боєприпасами та бази з пальним противника".

За словами генерала, є обережний оптимізм, що у серпні з’явиться можливість і для наступальних операцій.

"Це відбуватиметься із застосуванням ефективних комплексних методів (не станемо їх розшифровувати, адже нас читає не лише український споживач новин, а й представники країни-агресора), які дозволяють оточувати противника, знищувати його, вибивати з позицій. Породжувати паніку в лавах ворожої армії. Таке можливе на Херсонському, Запорізькому, Харківському, Донецькому напрямках. І якщо це станеться, такі успіхи українських збройних сил наблизять падіння російського режиму, – зазначає експерт. – Але, наголошую, це за умови отримання нами озброєнь у значно більшій кількості – і значно новіших модифікацій. Плюс – залучення до бойових дій більшої кількості українських воїнів, які пройшли відповідну підготовку.

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За словами генерала, для України найбільш прийнятний варіант – росія зазнає поразки на фронті, російські еліти тим чи іншим чином усувають путіна від влади.

"Після чого нова російська влада домовляється з офіційним Києвом і країнами, наприклад, "Великої двадцятки" (тут важливі роль Китаю, Туреччини, з якими в росії збереглися нормальні відносини) про демілітаризацію та реальну демократизацію росії, про повернення Україні всіх територій, про репарацію. Це був би найкращий варіант і для всього світу, і для України, і для самої росії", – упевнений Микола Маломуж.

На думку ексголови Зовнішньої розвідки України, навіть за тотального зазомбування росіян є надія, що росія вийде з мілітаристського гіпнозу. І стане на шлях прогресивного розвитку.

"Такі приклади в історії є, взяти ту ж Німеччину. Після двох кровопролитних воєн, розв’язаних її руками, вона стала передовою демократичною державою, економічним лідером Європи. Під тиском обставин, після поразок. Визнавши помилки минулого і обравши краще майбутнє. За певного розкладу такий шанс є і у росії. Якщо вона хоче зберегтися як держава, – зазначає Микола Маломуж. – Але шанс для самих росіян вийти з ситуації, в яку вони загнали себе агресією, є лише за умови, що вони виконають умови, поставлені світовою спільнотою. І в плані безпеки (мова про контроль за ядерним озброєнням росії, можливо — роззброєнням), і щодо формування загальноцивілізаційних правил".

Як будувати новий світ

Новий світовий порядок, за словами генерала, не передбачає чергових перегонів озброєнь, які ведуть до знищення людства. Він передбачає цивілізаційні правила, навіть з урахуванням протиріч, які є між різними країнами (тим самим Китаєм і США).

"Слід спільно виробляти нові правила. І в системі безпеки, і в економічному, і в екологічному сенсі. Це стратегічний рівень. Йдеться фактично про порятунок людської цивілізації, – наголошує Микола Маломуж. – Але відповідні заходи, плани складаються з покрокових, конкретних дій. Які і слід опрацювати різного роду експертним групам у різних форматах. Це величезна робота – і на рівні глав держав, і на рівні еліт. Саме на ній слід сконцентрувати усі інтелектуальні сили. І це – на користь всього людства. Тому що на нас чекає або глобальне протистояння з високою ймовірністю знищення цивілізації, або мирний процес, який призведе до прогресу та збереження людства".

На думку ексголови Зовнішньої розвідки України, потрібна якісна оперативна дипломатія. Домовленості з елітами всіх країн, які впливають на ситуацію у світі. Включаючи усі регіони – США, Канаду, ЄС, Японію, Китай, Австралію, Індію, Бразилію, Туреччину. Тих, хто формує перспективи світу в економіці, енергетиці, комунікаціях, сфері безпеки.

"Важливе не просто припинення війни в Україні, а й привнесення миру (як відсутність війни) у весь світ (як місце існування людства). І Україна може стати ключовим сегментом цих процесів – за рахунок великої оперативної дипломатичної роботи. Але лише на тлі перемог. Без цього нам не будуть ефективно допомагати, нас не чутимуть", – наголосив Микола Маломуж.

Він не виключає, що вийти на кардинальне перетворення світової системи безпеки ми можемо вже за рік-півтора. На той час, зазначає генерал, Україна не просто має перемогти, а й почати змінюватися за допомогою умовного нового "плану Маршалла", деякі нариси якого окреслили на нещодавній конференції у Лугано.