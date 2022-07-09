США передадуть Україні далекобійні снаряди для HIMARS: куди тепер дістануть ЗСУ

Точна дата поставок не розголошується

В Україні очікується постачання нової партії високомобільних артсистем HIMARS, а також нових снарядів до них. Повідомляється, що вони можуть дострілювати на 300 км.

Боєприпаси не лише стріляють далі, а й відрізняються кращою точністю, про це повідомляли одразу кілька джерел — видання Financial Times, радник голови ОП Олексій Арестович, а також ZN.UA із посиланням на представника штабу українського оперативного командування.

Зазначається, що передадуть Україні снаряди максимальної дальності. Раніше снаряди HIMARS в Україні били максимум на 70 км, тоді як їхня гранична дальність — 300 км. Для порівняння — відстань до Кримського мосту чи військових баз на окупованому півострові не перевищує заявленого максимуму.

Відстань до Кримського мосту з довільної точки фронту/ Карта — deepstatemap

Відстань до військових баз у Криму з довільної точки фронту/ Карта — deepstatemap

Також така зброя дає змогу дострілювати і до російської території. Зазначимо, що постачання вкотре викликали обурення у російському посольстві. Під час попередньої передачі озброєння у рф навіть закликали бомбити посольство. Нагадаємо, Україна не має наміру обстрілювати територію росії — про те, що у перенесенні війни на територію агресора наша країна не зацікавлена ​​говорили раніше.

Відстань до російських військових об’єктів/ Карта — deepstatemap

Нагадаємо — HIMARS успішно застосовують на фронті. Американська зброя ефективно знищує склади боєприпасів та військової техніки окупантів – уже понад 20 разів. Повідомляється, що Україна вже має дев’ять HIMARS і аналогічних ракетних комплексів.

Раніше "Телеграф" писав, що саме американські РСЗВ Пентагон назвав одним із факторів, який допомагає давати відсіч російським окупантам.