Рада дозволила не платити за кредитами за зруйноване війною майно: що не так із законом

Нова ініціатива представників українського уряду до душі не всім

Під час засідання Верховної Ради України парламентарі ухвалили зміни до бюджету та вирішили звільнити фізосіб від сплати кредитів на рухоме і нерухоме майно, яке було втрачено через війну.

Відповідну інформацію у суботу, 9 липня, у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, відзначивши, що "за цей популізм він голосувати не став". Законопроект прийнято за основу.

"ЗА" — 283 голосів (я за цей популізм голосував "проти")", — йдеться в тексті публікації.

Що затвердила Рада

Народні обранці мають на меті звільнити фізичних-осіб, які є постачальниками кредитів на рухоме і нерухоме майно, що через бойові дії в країні опинилося на тимчасово окупованих територіях або у межах територій, де наразі тривають бойові дії; а також майно, яке було пошкоджене або повністю знищене через війну. Головною умовою є наявність документів, які підтверджують призупинення платежів по кредиту.

"Замороження" кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно", — пояснив Железняк.

Варто нагадати, що останнім часом українці бурхливо обговорюють проблему щодо відсутності грошей на покриття заборгованостей по кредитах. Обіцянка уряду списати борги за придбання рухомого і нерухомого майна, при умові, що воно було знищене в результаті бойових дій, припала до душі не всім.

Зокрема підприємець Олег Петриченко вважає, що просто "списати" борги держава змоги не має, адже за них все одно доведеться комусь платити: платникам податків, які братимуть гроші з бюджету, або майбутні кредитори, при умові, що уряд "нагне" банки.

Таку ж думку висловив співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов. Він переконаний, що, згідно з такою логікою, під час війни можна придбати навіть яхту, а якщо вона попаде у шторм і розіб'ється, повернути за неї гроші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Раді пропонують суттєво розширити кількість категорій військовозобов'язаних чоловіків, яким дозволять виїжджати з країни під час дії воєнного стану. До списку внесли навіть бізнесменів.