У "Дії" з’явиться ще один важливий для українців документ

За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосував 301 народний обранець

Дуже багато українців були змушені виїхати під час війни до інших країн через страх, що з їхніми дітьми станеться щось непоправне. Однак останні кілька місяців процес перетину кордону неповнолітніми посилився — як це було до повномасштабного вторгнення. Втім, незабаром в Україні може з’явитися можливість отримувати дозвіл на виїзд для дітей через портал "Дія".

Така інформація стала відомою після чергового засідання Верховної Ради від нардепа Ярослава Железняка. Як повідомив політик у своєму Telegram-каналі, відповідний документ був проголосований "за основу" та отримав підтримку 301 народного обранця.

Процес отримання довідки, яка дозволяє виїзду дітей до 16 років за кордон, за допомогою онлайн-технологій полегшить життя багатьом батькам. Тепер, найімовірніше, громадянам України не доведеться зайвий раз ходити до нотаріусів, щоб підтвердити справжність підпису іншого з батьків на дозволі про вивезення дитини.

Як повідомляється в супровідній записці до законопроекту, використання "Дії" допоможе мінімізувати незручності, а також прискорить необхідні при виїзді процеси. Швидше за все, для отримання документа доведеться використати електронний підпис.

Коли ця послуга стане доступною, поки не повідомляється. Поки що законопроєкт доопрацьовується і має бути ще проголосований у другому читанні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який пакет документів взагалі має бути у людей, які бажають виїхати з України зі своїми дітьми, яким не виповнилося ще 16 років.

Також ми писали про те, як зараз справи з перетином кордону з домашніми улюбленцями.