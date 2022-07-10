Наступ вести неможливо: військовий експерт розповів, чого найближчим часом чекатиме на фронті

Армія росії має уповільнити наступ найближчими днями

Російські війська за добу втратили 6 складів з боєприпасами, штурм окупантів захлинувся.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі, як вплине знищення складів на ситуацію на фронті.

За його словами, розглядалося два варіанти розвитку подій: росіяни візьмуть оперативну паузу, щоб перегрупувати війська і підтягнути резерви, або наступатимуть до останнього російського солдата. Активність бойових дій на Донбасі показує, що командування вибрало другий варіант.

"Ніхто нікого не шкодує. Вони намагаються зберегти темп наступу, хоча у них це погано виходить. Війська сильно виснажені. Ми на новому рубежі оборони, у нас є посилення вогневої потужності у вигляді надходження до нас нових видів озброєнь. Проте противник намагається розпочати другу частину битви за Донбас, а саме за Донецьку область", — зазначив експерт.

За його інформацією, за добу за допомогою далекобійної та реактивної артилерії було знищено склади у Шахтарську, Новій Каховці, Дебальцевому, Донецьку та легендарній Чорнобаївці.

"При такому ураженні тилів практично вести наступ найближчими днями стане просто неможливим. Поки що вони штурмують наші позиції за рахунок військових запасів — це ті, боєприпаси, які знаходяться безпосередньо у військах. Завтра це потрібно буде звідкись привезти. І ось це "звідкись" під величезним питанням", — сказав Жданов.

Нагадаємо, експерти спрогнозували подальший розвиток подій на Донбасі. Бахмут та Слов’янськ очікує посилення боїв.