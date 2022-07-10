росія намагається придушити українські контратаки: актуальна карта боїв

Ворог атакує, але в багатьох місцях отримує відсіч — внаслідок обстрілів горять ліси та поля

росія продовжує безуспішні зусилля щодо наступу в Україні, дистанційно мінує територію та намагається придушувати українські контратаки. Ворог намагається прориватися на сході до трьох міст, частину атак вдалося відбити, місцями бої продовжуються.

За даними Інституту вивчення війни, безрезультатним є наступ від окупованого Ізюма на Слов’янськ (з північного заходу), відбили штурм на Верхньокам’янське, що менш ніж за 10 км від Сіверська.

На Харківщині окупанти намагаються захистити свої лінії постачання. На півдні посилюють обстріли України.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

У районі траси з Ізюма по лінії Довгеньке — Краснопілля — Пасіка — Долина українські військові відбили російські атаки. Але відмовитися від наступу в росії не планують — під обстрілами як Слов’янськ, так і навколишні Дібрівне та Адамівка, а по Богородичному завдають авіаудари. Через обстріл біля Ізюма горять поля. Щоб українські сили не контратакували з південного заходу на Ізюм, ворог дистанційно мінує трасу у Великій Комишувасі та обстрілює Карнаухівку.

Сіверськ

Ворог намагається просунутися на захід від Лисичанська до Сіверська. Зокрема, безуспішно наступали у бік Верхньокам’янського, штурмують Григорівку — там точаться бої.

Бахмут

Удари в районі Бахмуту продовжуються. ЗСУ повідомляє про зупинення наступу на Вуглегірську ТЕС. Під вогнем міста на південний і північний схід від Бахмута, а також на 13 км на захід від залізниці в Часовому Яру. Українські військові продовжують підривати склади окупантів.

У районі Авдіївки ворог безуспішно намагається покращити позиції і для цього штурмували Мар’їнку.

Карта боїв на сході

Харків

Росвійська продовжують атакувати, щоб зірвати українські контратаки — наступали у бік Кочубеївки та Деменіївки. Бої йдуть у Козачій Лопані, Цупівці, Дементіївці та Великих Проходах, які розташовані біля українських сил, що рухаються у бік траси Е105. Росія не хоче втрачати цю лінію постачання.

Траса Е105 на карті

Карта боїв навколо Харкова

Читайте також: Категорія Харків Аналітики ISW озвучили плани російських окупантів щодо Харківщини Через регулярні невдачі на багатьох ділянках фронту ворог вирішив вдатися до іншої тактики

Південь України

Окупанти намагаються розвідувати боєм на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Їх відбили в Ольгиному та Книзівці. росія намагається стримати українських військових, але має проблеми в регіоні з логістикою після регулярних ударів по складах.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що успішну ліквідацію БК окупантів на складах багато в чому забезпечують американські HIMARS. Але вже через деякий час Україна може отримати далекобійнішу версію РСЗВ — дістане навіть до Кримського мосту. Використання саме HIMARS для пошкодження Кримського мосту є доцільним, вважає експерт.