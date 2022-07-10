Без медуз та людей: що зараз відбувається на пляжах окупованої Кирилівки

Пляжі ідеальні для відпочинку, але нема кому цим скористатися

Кирилівка в Запорізькій області — один із найвідоміших курортів Азовського моря, який жив за рахунок туризму та відпочиваючих.

Однак повномасштабне вторгнення росії у 2022 році все різко змінило: хоча море чисте та ідеальне для відпочинку, на пляжах практично немає людей. Це видно по свіжих фото та відео з місця подій, які знайшов "Телеграф" на просторах мережі.

Зазначається, що зазвичай у середині літа в Кирилівці було не проштовхнутися на пляжах, — уздовж усієї берегової лінії один за одним стоять безліч баз відпочинку, відвідувачі яких загоряли і відпочивали навіть у шторм, під час "навали" медуз і водоростей, поки діти грали на атракціонах, а пляжами ходили продавці кукурудзи, креветок і пахлави.

Курортне селище буквально жило за рахунок приїжджих, але в 2022 році спостерігається мало бажаючих відпочивати в окупації.

Кирилівка на карті окупованих територій України

У паблику "Улюблена Кирилівка" зараз згадують, якими були їхні пляжі в розпал сезону:

Пляжі Кирилівки "до" вторгнення росії

І порівняйте, як вони виглядають зараз, лише де-не-де можна зустріти одиниці людей:

Кирилівка у 2022 році

"Сумую, дуже… Улюблена Кирилівка", "І медуз зовсім нема", "Після перемоги тільки в Кирилівку на наше улюблене море!", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сталося з Бердянськом у російській окупації.