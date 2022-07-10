На захист Батьківщини: як мобілізують жінок в Україні

Українки у питанні служби в армії мають виявити ініціативу

Жінки можуть стати на захист України по мобілізації, але лише добровільно після підписання контракту. І попри популярність теми в мережі та безліч фейків про масову мобілізацію українок, за кілька місяців вторгнення росії бажання служити висловили близько тисячі жінок.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Ці жінки прийшли добровільно. За всі роки війни з 2014 року в Україні примусова мобілізація жінок не практикувалася.

Також є нюанси щодо постановки жінок на облік, спеціальності яких близькі до військових. Переглядати список найближчим часом не будуть. Постановка на облік має розпочатися 1 жовтня 2022 року, але, як пише "АрміяInform", Генштаб ЗСУ має ще опублікувати додаткові зміни до нормативних актів, які регулюють це питання.

Наразі ЗСУ не потрібна масова мобілізація жінок для поповнення лав, а також немає обмежень для жінок для виїзду з України, пов’язаних із мобілізацією.

Раніше "Телеграф" публікував коментар юриста, який пояснив, навіщо потрібна постановка жінок на військовий облік в Україні.