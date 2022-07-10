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Військовослужбовцям ЗСУ пропонують великі суми: скільки отримують українські захисники

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збройні сили України Новина оновлена 10 липня 2022, 18:57
Збройні сили України

Українські військові можуть отримувати до 100 тисяч гривень на місяць

Після оголошення воєнного стану в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а як компенсацію за втрату роботи українським військовим почали виплачувати додаткову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.

Як зазначено у Постанові КМУ від 28 лютого 2022 року № 168, зазначена сума є не єдиною грошовою винагородою для військовослужбовців та інших мобілізованих осіб.

Так, наприклад, якщо військовослужбовець перебуває безпосередньо в зоні бойових дій або забезпечує заходи з національної безпеки та оборони, то розмір додаткової допомоги збільшується до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно до кількості днів участі в бойових діях.

Право на отримання допомоги мають не лише військовослужбовці ЗСУ, а й інших силових структур, серед яких:

  • СБУ;
  • Служба зовнішньої розвідки (ЗВР);
  • ГУР Міноборони;
  • Нацгвардії;
  • ДПСУ;
  • Управління держохорони (УДО);
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • військові прокурори ОГП;
  • рятувальники та керівництво ДСНС;
  • Служби судової охорони;
  • управління спецоперацій НАБУ та поліції;
  • частина працівників Державної кримінально-виконавчої служби.

Право отримувати збільшену допомогу мають не лише представники зазначених структур, що беруть участь у бойових діях, а й ті, які:

  • дістали поранення у боях і перебувають на стаціонарному лікуванні або у відпустці для відновлення після тяжкого поранення;
  • захоплені в полон (крім тих, хто здався добровільно) або є заручниками;
  • загинули.

Додаткова винагорода виплачується виходячи з наказів командирів (начальників), тому військовослужбовцю варто заздалегідь уточнити у командира у тому, чи вважається він зарахованим до частини та таким, що вступив на пост. Виписку з наказу зі стройової частини можна отримати шляхом подання рапорту.

Як повідомлялося раніше, з 1 липня Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими покликані на військову службу українці більше не отримуватимуть середньомісячну заробітну плату за своїм основним місцем роботи.

Теги:
#Україна #Мобілізація #ЗСУ