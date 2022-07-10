Військовослужбовцям ЗСУ пропонують великі суми: скільки отримують українські захисники

Українські військові можуть отримувати до 100 тисяч гривень на місяць

Після оголошення воєнного стану в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а як компенсацію за втрату роботи українським військовим почали виплачувати додаткову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.

Як зазначено у Постанові КМУ від 28 лютого 2022 року № 168, зазначена сума є не єдиною грошовою винагородою для військовослужбовців та інших мобілізованих осіб.

Так, наприклад, якщо військовослужбовець перебуває безпосередньо в зоні бойових дій або забезпечує заходи з національної безпеки та оборони, то розмір додаткової допомоги збільшується до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно до кількості днів участі в бойових діях.

Право на отримання допомоги мають не лише військовослужбовці ЗСУ, а й інших силових структур, серед яких:

СБУ;

Служба зовнішньої розвідки (ЗВР);

ГУР Міноборони;

Нацгвардії;

ДПСУ;

Управління держохорони (УДО);

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

військові прокурори ОГП;

рятувальники та керівництво ДСНС;

Служби судової охорони;

управління спецоперацій НАБУ та поліції;

частина працівників Державної кримінально-виконавчої служби.

Право отримувати збільшену допомогу мають не лише представники зазначених структур, що беруть участь у бойових діях, а й ті, які:

дістали поранення у боях і перебувають на стаціонарному лікуванні або у відпустці для відновлення після тяжкого поранення;

захоплені в полон (крім тих, хто здався добровільно) або є заручниками;

загинули.

Додаткова винагорода виплачується виходячи з наказів командирів (начальників), тому військовослужбовцю варто заздалегідь уточнити у командира у тому, чи вважається він зарахованим до частини та таким, що вступив на пост. Виписку з наказу зі стройової частини можна отримати шляхом подання рапорту.

Як повідомлялося раніше, з 1 липня Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими покликані на військову службу українці більше не отримуватимуть середньомісячну заробітну плату за своїм основним місцем роботи.