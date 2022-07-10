Військовослужбовцям ЗСУ пропонують великі суми: скільки отримують українські захисники
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Українські військові можуть отримувати до 100 тисяч гривень на місяць
Після оголошення воєнного стану в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а як компенсацію за втрату роботи українським військовим почали виплачувати додаткову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.
Як зазначено у Постанові КМУ від 28 лютого 2022 року № 168, зазначена сума є не єдиною грошовою винагородою для військовослужбовців та інших мобілізованих осіб.
Так, наприклад, якщо військовослужбовець перебуває безпосередньо в зоні бойових дій або забезпечує заходи з національної безпеки та оборони, то розмір додаткової допомоги збільшується до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно до кількості днів участі в бойових діях.
Право на отримання допомоги мають не лише військовослужбовці ЗСУ, а й інших силових структур, серед яких:
- СБУ;
- Служба зовнішньої розвідки (ЗВР);
- ГУР Міноборони;
- Нацгвардії;
- ДПСУ;
- Управління держохорони (УДО);
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- військові прокурори ОГП;
- рятувальники та керівництво ДСНС;
- Служби судової охорони;
- управління спецоперацій НАБУ та поліції;
- частина працівників Державної кримінально-виконавчої служби.
Право отримувати збільшену допомогу мають не лише представники зазначених структур, що беруть участь у бойових діях, а й ті, які:
- дістали поранення у боях і перебувають на стаціонарному лікуванні або у відпустці для відновлення після тяжкого поранення;
- захоплені в полон (крім тих, хто здався добровільно) або є заручниками;
- загинули.
Додаткова винагорода виплачується виходячи з наказів командирів (начальників), тому військовослужбовцю варто заздалегідь уточнити у командира у тому, чи вважається він зарахованим до частини та таким, що вступив на пост. Виписку з наказу зі стройової частини можна отримати шляхом подання рапорту.
Як повідомлялося раніше, з 1 липня Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими покликані на військову службу українці більше не отримуватимуть середньомісячну заробітну плату за своїм основним місцем роботи.