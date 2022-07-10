Бери лопату, копай могилу - історія життя в окупації фермера з Харківщини

Підприємець з Харківської області два місяці провів в окупованому селі

Фермер Євген зі Слобожанщини прожив разом з сім'єю два місяці під російською окупацією. Так само як і жителі інших окупованих регіонів, відчув на собі всі особливості "руського міра".

Невеличке село Алісівка, розташоване за два кілометри від російського кордону. Проте захопили його не одразу, російські війська зайшли сюди 12 березня, переповідає історію Євгена Ukraїner.

Євген розповідає, що обшуки будинків розпочалися з перших днів захоплення села рашистами. Під час першого — у нього забрали мисливську рушницю.

"Все гірше з кожним днем був зв’язок. Обстрілювались вишки, постраждала інфраструктура. У нас залишився один оператор — "Лайф". Ми включили роумінг, і лишалась одна паличка, яка ловила. Ми так могли хоч якось виходити на зв’язок з рідними. Тому ми сховали один телефон", — говорить фермер.

Вдруге до будинку родини Євгена прийшли шукати саме телефон. Знайшли й відібрали.

Євген вважає, що до нього росіяни мали особливий інтерес, адже на 50-60 хат в усьому селі, вони єдині були молодою родиною. "Вони постійно казали: "Ви тут єдині не за нас. Ти в нас на карандаші". Дивилися телефон, були погрози та жарти на тему: "А покажи дружину. А вона молода?", — говорить чоловік.

Одного дня Євгена повели в ліс, там під дулами автоматів, сказали: "Бери лопату, копай могилу". Я викопав собі могилу, вони приклали автомат до голови та звели затвор.

"Я відчував, що це якийсь фарс, але і не відкидав можливості, що цей фарс може закінчитися пострілом. Їх також дратувало те, що я не боявся, не тремтів, не плакав, тому що я бачив і розумів, що в них ціль — налякати. Думки були про те, що зараз все це може закінчитися. Я вже попрощався з життям. Але вони не збиралися мене вбивати, ми просто вийшли з лісу і мене відпустили", — розповідає фермер.

Після цих подій родина вирішила евакуйовуватися. "Ми їхали 6 годин через 25 блокпостів уздовж кордону з росією, ґрунтовою дорогою. Потім 8 годин проходили кордон. На російській стороні прикордонники проводили повний обшук, через сканер пускали машину. Далі їхали через Бєлгород до кордону з Латвією, уздовж кордону України й Білорусі, до Латвії близько 1100 кілометрів. На кордоні стояли ще 40 годин. Звідти ми приїхали в Литву до наших друзів", — ділиться деталями своєї історії Євген.

Село Алісівка, Близнюківського району, Харківської області перебуває під окупацію й зараз.

Нагадаємо, Харків та область потерпають від обстрілів з боку росії майже щодня. Руйнують школи, лікарні, дитсадки.