росія розпадеться на шматки: Рєзніков спрогнозував як і коли це станеться

Міністр оборони Олексій Резніков зробив прогноз щодо майбутнього росії

Міністр оборони України Олексій Резніков, який днями розповів про підготовку до звільнення південних областей вважає, що у росії немає перспективи зберегти усі суб'єкти федерації як вони є зараз.

Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті The Times, передає Українська правда.

На думку міністра, найближчими роками частина регіонів російської федерації почнуть заявляти про свій суверенітет. В кінцевому залишку це призведе до того, що росія розпадеться на кілька держав.

"Я впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території росії. російська федерація закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д.", — зазначив Резніков.

Він також заявив, що країни демократії об'єдналися, щоб перемогти росію, і ця війна, врешті-решт, покладе край імперії.

"Ми впевнені, що антикремлівська коаліція народилася. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях вкладають у нас не лише гроші, а й очікування своїх людей, що ми маємо змусити Кремль програти. Ми маємо разом перемогти у цій війні", — сказав міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Резніков у п'ятницю, 8 липня, вперше назвав чисельність української армії та сил безпеки під час війни.