росія готується до наступу та намагається покращити позиції: свіжі карти боїв в Україні

Ворог використовує весь арсенал зброї в Україні, щоб завдати найбільшої шкоди як військовим, так і цивільному населенню

В Інституті вивчення війни вважають, що російські війська все ж таки взяли оперативну паузу. Це не перерва у військових діях, а більше створення умов для майбутніх операцій без проведення масштабних наступів.

Зазначається, що це означає як продовження обстрілів, і наявність невеликих атак. Такі російські війська проводять на північний захід від Слов’янська з метою розвідки, а на захід від Бахмута використовують ракети та артилерію, щоб відрізати постачання міста.

Також дослідники відзначили безуспішну атаку по землі на північ від Донецька. Окупанти намагалися покращити свої тактичні позиції.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворог проводить на північний захід від Слов’янська на кордоні Харківської та Донецької області розвідувальні операції. Повідомляється про безуспішні розвідки боєм у Долині та Мазанівці. З боку Ізюма та в районі Барвінкового обстрілювали з артилерії. Вважається, що росвійська намагаються убезпечити лінії постачання через Донецьку область.

Сіверськ

Обстріл не припиняється, але штурмів не було. Війська збираються в районі Білогорівки, ймовірно, щоб зміцнити контроль та готуватися до наступу на захід. Під вогнем Григорівка, Верхньокам’янське, Сіверськ та інші населені пункти.

Бахмут

Підтверджених атак по землі окупанти не робили, тоді як посилили обстріли з артилерії та ракет. Щонайменше 15 людей загинули під час атаки у Часовому Яру, коли ракета влучила у багатоповерхівку. Там же обстріляли і залізничну станцію, дослідники вважають, що ворог може намагатися відрізати Бахмут від сполучення з рештою країни на захід та південь.

Росвійська атакували в Новоселівці Другій, намагаючись покращити свої позиції. Також обстрілювали у Авдіївському напрямку.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти продовжують обстрілювати місто — вранці 11 липня ракета влучила до шестиповерхового житлового будинку. Обстрілюють Харків та населені пункти поблизу також і з авіації, і з артилерії.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти також завдають ударів з вертольотів, артилерії та ракет на півдні — в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Повідомляється також про використання для ударів зенітних ракет С-300.

Карта боїв на півдні України

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