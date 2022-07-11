Окупанти ганебно відступили на важливому напрямку, але активізувалися на інших (мапа)

Українські військові перебувають під щільним вогнем ворога

Російські війська готуються до активізації бойових дій – в українському Генштабі помітили ознаки підготовки підрозділів на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Також, згідно з опублікованими даними, тактичне становище окупанти намагалися покращити на Новопавлівському напрямку, вони також посилили обстріли, щоб не дати Силам оборони діяти, використовують авіацію.

На Слов’янському напрямі окупанти атакували Краснопілля, але їх відкинули. Посилилися обстріли по лінії фронту на сході, із застосуванням авіації, ракет та артилерії. Зокрема, в районі кордону Донецької та Запорізької області. Окупанти намагалися наступати у бік Мар’їнки, але повністю провалилися. Як зазначають у Генштабі, вогонь українських захисників обернув ворога до втечі.

Від Мар’їнки до окупованого Донецька трохи більше 20 км.

На півдні ситуація не змінюється – ворог намагається стримати українські сили та не допустити настання. Обстріли зі ствольної артилерії продовжуються по районах Осокорівки, Великої Костромки, Білої Криниці, Киселівки, Червоної Долини, Партизанського, Посад-Покровського та інших населених пунктів.

За зазначеними на карті точками видно, що основні удари ворог зосередив на північно-західному напрямку Херсонщини та східному краї на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Крапки, де завдавали артилерійських ударів на південному фронті

Як раніше писав "Телеграф", в Україні вже розробляють плани звільнення півдня, а за складами та скупченням військових окупантів завдають точних ударів.