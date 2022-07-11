Стало відомо, скільки українських бійців вважаються зниклими безвісти

Більшість військових зі списків безвісти зниклих перебувають у російському полоні

Під час запеклого протистояння російському ворогу, яке триває вже 138 днів поспіль, в Україні офіційно визнали безвісти зниклими вже 7200 осіб. Серед них військовослужбовці Збройних сил, Служби безпеки, Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Відповідну інформацію у понеділок, 11 липня, повідомив уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, відзначивши, що наразі переважна більшість військовослужбовців, які зазначені безвісти зниклими, знаходяться у полоні окупантів, — пише "Громадське".

"Якщо ми говоримо про військових, то розуміймо, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ", — пояснив він.

Також Котенко наголосив, що Україна робить усе можливе, аби ці люди потрапили до списків на обмін і повернулися на Батьківщину, мовляв, той випадок, коли стовідсотково відомо, що безвісти зниклі — живі.

Нагадаємо, що раніше Котенко повідомляв, що у списках зниклих безвісти за особливих обставин налічується 6720 осіб, 90% з яких — це українські захисники. За його словами, в умовах війни, вкрай важко достеменно перевіряти інформацію, котра розповсюджується обома сторонами військового конфлікту.

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