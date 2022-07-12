Рус

росія націлилася ще на одне місто на Донбасі: карта боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1114
Український військовий Новина оновлена 12 липня 2022, 06:43
Український військовий

Росвойська не починають наступ, але проводять атаки та посилюють обстріли

росія не зупиняється у ракетних обстрілах України та наземних атаках на лінії фронту. Так, на захід від Донецька і на північний захід від Слов’янська ворог знову і безуспішно перейшов у атаку.

За даними Інституту вивчення війни, штурмувати намагалися також і на північний захід від Харкова, а біля Сіверська та Бахмута використовували авіацію та артилерію. Обстріли стають дедалі масштабнішими.

На півдні країни ворог проводить оборонні операції. Під вогнем — села вздовж кордону Херсонської області та глибше в тил.

карта бойових дій 12 липня Україна
Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворожі війська тримають під огнем українські позиції біля траси на Ізюм та в районі Богородичного. Окупанти провели наступ на північний захід від міста, але атака на Краснопіллі захлинулась. Авіаційні та артилерійські удари завдавалися не лише по районах на північний захід від Слов’янська, а й у тому ж напрямку від Краматорська — вдарили по Черкаську. Дослідники зазначають, що це може свідчити про підготовку атаки не лише на Слов’янськ, а й на Краматорськ.

Сіверськ

Обстріли та локальні атаки навколо міста продовжуються, росіяни хочуть просунутися до шосе, яке веде до міста. Джерела повідомляють про бої в районі Івано-Дар'ївки.

Бахмут

Навколо Бахмута ведуться обстріли з артилерії та з авіації. Удари нанесені за Часовим Яром, Клишівкою, Зайцевом, Спірним, Берестовим і Покровським.

Донецький напрямок

На захід від Донецька ворог безрезультатно атакував, після невдалої вилазки на Мар’їнку окупанти відступили. Дослідники бачать ознаки активізації повітряних та артилерійських операцій у бік кордону Донецької та Запорізької областей.

карта бойових дій 12 липня Донбас
Карта боїв на сході

Харків

На північний захід від Харкова росія продовжує наступ. Українські сили відбили атаку на райони Цупівки, Дементіївки, Великих Проходів, а також у напрямку Золочів-Козача Лопань. По Харкову було завдано ракетного та артилерійського удару — загинули щонайменше 6 людей.

карта бойових дій 12 липня Харків
Карта боїв у Харкові

Південь України

По всій лінії зіткнення триває обстріл, вони націлені не лише на позиції військових, а й на важливу інфраструктуру. росія зосередилася на оборонних цілях, враховуючи кількість ударів по російських складах та командних пунктах в останні дні, зокрема в Таврійську (Херсонська область) та Токмаку (Запорізька область). Посилюються заходи фільтрації довкола Херсона.

карта бойових дій 12 липня Херсон
Карта боїв на півдні

У ніч проти 12 липня злетів на повітря ще один склад окупантів — у Новій Каховці. Цього разу, крім боєприпасів, там, мабуть, були ще й бензовози — горіло дуже яскраво.

Як раніше писав "Телеграф", у Мелітополі людей починають готувати до псевдореферендуму — містом розвісили банери з цитатами кривавого диктатора володимира путіна.

Теги:
#Мапа #Краматорськ #Слов'янськ