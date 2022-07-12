росія націлилася ще на одне місто на Донбасі: карта боїв в Україні

Росвойська не починають наступ, але проводять атаки та посилюють обстріли

росія не зупиняється у ракетних обстрілах України та наземних атаках на лінії фронту. Так, на захід від Донецька і на північний захід від Слов’янська ворог знову і безуспішно перейшов у атаку.

За даними Інституту вивчення війни, штурмувати намагалися також і на північний захід від Харкова, а біля Сіверська та Бахмута використовували авіацію та артилерію. Обстріли стають дедалі масштабнішими.

На півдні країни ворог проводить оборонні операції. Під вогнем — села вздовж кордону Херсонської області та глибше в тил.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворожі війська тримають під огнем українські позиції біля траси на Ізюм та в районі Богородичного. Окупанти провели наступ на північний захід від міста, але атака на Краснопіллі захлинулась. Авіаційні та артилерійські удари завдавалися не лише по районах на північний захід від Слов’янська, а й у тому ж напрямку від Краматорська — вдарили по Черкаську. Дослідники зазначають, що це може свідчити про підготовку атаки не лише на Слов’янськ, а й на Краматорськ.

Сіверськ

Обстріли та локальні атаки навколо міста продовжуються, росіяни хочуть просунутися до шосе, яке веде до міста. Джерела повідомляють про бої в районі Івано-Дар'ївки.

Бахмут

Навколо Бахмута ведуться обстріли з артилерії та з авіації. Удари нанесені за Часовим Яром, Клишівкою, Зайцевом, Спірним, Берестовим і Покровським.

Донецький напрямок

На захід від Донецька ворог безрезультатно атакував, після невдалої вилазки на Мар’їнку окупанти відступили. Дослідники бачать ознаки активізації повітряних та артилерійських операцій у бік кордону Донецької та Запорізької областей.

Карта боїв на сході

Харків

На північний захід від Харкова росія продовжує наступ. Українські сили відбили атаку на райони Цупівки, Дементіївки, Великих Проходів, а також у напрямку Золочів-Козача Лопань. По Харкову було завдано ракетного та артилерійського удару — загинули щонайменше 6 людей.

Карта боїв у Харкові

Південь України

По всій лінії зіткнення триває обстріл, вони націлені не лише на позиції військових, а й на важливу інфраструктуру. росія зосередилася на оборонних цілях, враховуючи кількість ударів по російських складах та командних пунктах в останні дні, зокрема в Таврійську (Херсонська область) та Токмаку (Запорізька область). Посилюються заходи фільтрації довкола Херсона.

Карта боїв на півдні

У ніч проти 12 липня злетів на повітря ще один склад окупантів — у Новій Каховці. Цього разу, крім боєприпасів, там, мабуть, були ще й бензовози — горіло дуже яскраво.

Як раніше писав "Телеграф", у Мелітополі людей починають готувати до псевдореферендуму — містом розвісили банери з цитатами кривавого диктатора володимира путіна.