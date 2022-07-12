Рамштайн-4: У Пентагоні назвали строки наступної зустрічі союзників України

Міністри оборони США та України обговорили, про що йтиметься на засіданні

Четверта зустріч у форматі "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн-прибічниць України у війні з російськими окупантами, відбудеться наступної середи, 20 липня. Вона не буде очною – сторони спілкуватимуться онлайн.

Як повідомляє Міністерство оборони США, про це домовились очільник Пентагону Ллойд Остін та його український колега, міністр оборони України Олексій Резніков. Глибоко вночі за київським часом вони провели телефонну розмову, під час якої і обговорили порядок денний засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Окрім того, вони обмінялись думками з приводу майбутньої допомоги українським оборонцям в рамках цієї групи.

Міністри також узгодили деталі нового пакету американської військової допомоги на 400 мільйонів доларів – про його виділення Штати оголосили 8 липня. Резніков під час розмови детально розповів Остіну про ситуацію на фронтах.

Як повідомляв "Телеграф", формат "Рамштайн" об’єднує понад 50 країн світу, які надають Україні фінансову, збройну та технічну допомогу в боротьбі проти росії. Перша зустріч пройшла у квітні на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині та ознаменувала, крім іншого, перелом у ставленні Берліна до допомоги Києву. Після цього сторони зустрічались ще двічі, щоби узгодити свої дії. Зокрема, наслідком третього раунду стало рішення про передачу Україні сотень одиниць далекобійної артилерії.