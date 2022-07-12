ЗСУ ліквідували важливих російських військових у Шахтарську

ЗСУ успішно ліквідує російських окупантів

В окупованому Шахтарську на Донеччині внаслідок роботи ракетної установки HIMARS знищили кілька високопоставлених військових окупантів. Повідомляється про загибель майже всіх заступників командира 106 дивізії ВДВ росії.

Як зазначають у Страткомі ЗСУ, живим залишився лише один окупант — він у тяжкому стані. Також за минулий день серед ліквідованих окупантів опинився голова служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії ПВО з Владикавказу Валентин Данилов.

"ЗСУ – перша Армія Світу змушує окупантів до жестів доброї волі – вийти з чату", – зазначено у повідомленні. Шахтарськ — окупований населений пункт, який знаходиться за 50 км від лінії фронту. Напередодні там масово вибухав боєкомплект на складі окупантів — детонації були настільки сильними, що змушені були оголосити евакуацію околиць до іншої частини міста.

Окупований Шахтарськ на карті/DeepStateMap

Зазначимо, що використовують HIMARS для атак на склади з боєприпасами, технікою та паливом окупантів по всій лінії фронту. Так, повідомляли про успішну роботу у Новій Каховці. Детонація продовжується і на ранок 12 липня.

Україні мають надати більше високоточних ракет та установок, вважають у США, щоб країна могла оборонятися завдаючи ударів по складах та ключових точках окупантів. Раніше "Телеграф" писав про обіцянку виділити Україні ракети для HIMARS, здатні пролетіти сотні кілометрів.