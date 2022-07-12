Офшор Кюрасао, Україна чи бізнес – що ближче до серця компанії Favbet за умов війни

Патріотизм і допомога ЗСУ не заважає компанії Favbet займатися сумнівними справами — не сплачувати податки та працювати у росії

Незважаючи на російську агресію проти України, що триває більше 4 місяців, далеко не весь вітчизняний бізнес визначився зі своєю позицією. Наприклад, тютюновий ринок продовжує спонсорувати російський бюджет та армію, які вбивають українців.

У списку компаній, які посідають таку неоднозначну позицію, і букмекерська компанія Favbet, яка працює на ринку азартних ігор України з 1999 року. Хоча сама компанія для ЗМІ стверджує, що надає активну допомогу ЗСУ через свій Благодійний фонд Favbet Foundation, насправді поведінка компанії залишається дуже подвійною.

Власне, претензій до компанії Favbet здебільшого дві – законність роботи в Україні, зі сплатою податків у нашій країні, та робота у росії та Білорусі.

Ліцензія за 200 мільйонів гривень, але кому їх було сплачено?

Як стверджує компанія Favbet, вона заплатила за ліцензії 216 млн. грн. і створила 700 робочих місць, також додатково до бюджету виплачено майже 20,8 млн. грн. А компанія має дві ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, 200 ліцензій на ігрові автомати та інше.

Але якщо зайти на сайт Державної Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, виявиться, що в списку одержувачів ліцензій Favbet значиться не так часто, як вони це стверджують.

Так, Favbet справді має ліцензії на організацію казино, зокрема онлайнового формату. Але ліцензії на заняття букмекерською діяльністю, тобто збором ставок на спорт, у компанії судячи з державного реєстру, немає.

У той же час на сайті Favbet можна без проблем зробити ставку на будь-який смак — футбол, теніс, хокей, баскетбол, волейбол і навіть кіберспорт. Що це, як не букмекерська діяльність?

Але можливо, у компанії вважають, що ця їхня діяльність дозволена ліцензією на організацію казино в Інтернеті, яких у Favbet як мінімум дві – не лише українська, а й субліцензія від 15 жовтня 2020 року, видана компанією Favorit United NV

Остання компанія зареєстрована на острові Кюрасао у Карибському морі. Острів належить Нідерландам і за сумісництвом є офшором, тобто територією з пільговим податковим режимом.

Цікаво, що на сайті самого Favbet саме ліцензія з Кюрасао стоїть як головна підстава для зайняття діяльністю з організації азартних ігор, хоча логічніше було б послатись на отримані українські ліцензії.

Податки для Кюрасао?

Але можливо ліцензія з Кюрасао цінніша для Favbet тому, що компанія належить офшорній юрисдикції, куди можна виводити гроші, минаючи бюджет України?

Хоча сама компанія стверджує, що віддала у вигляді податків майже 21 мільйон гривень, щоправда, незрозуміло за який період, український економіст Олексій Лупоносов стверджує, що у 2020 році компанія вказала у звіті 565 тисяч гривень збитків. 2021 року заплатила лише 202 тисячі гривень військового збору, ПДФО та єдиного соціального внеску.

Можливо в такій ситуації ліцензія офшорного Кюрасао і справді значно цінніша за ліцензію, видану в Україні.

Менеджери завжди готові допомогти – росіянам

Іншою серйозною претензією до Favbet залишається робота у росії. Треба сказати, що це питання у самій компанії трактують чітко – ніколи не працювали, а з 1 березня перестали працювати й у Білорусі.

Правда, якщо врахувати, що прийом ставок йде в онлайн-режимі, зовсім не потрібно організовувати свою фірму в росії, щоб отримувати звідти ставки від гравців і виплачувати їм виграші.

Ще в травні ЗМІ зловили співробітників Favbet, які допомагали журналістам, які представилися громадянами росії, як можна зареєструватися на сайті компанії і зробити ставку.

Менеджери Favbet не знають, що не повинні працювати з росіянами

Тобто насправді компанія заради зростання кількості клієнтів готова заплющувати очі на їхнє громадянство, навіть якщо йдеться про тих, хто вбиває українців, яким сама компанія в цей же час допомагає?

Тим часом на окупованій частині Запорізької області росіяни шантажем змушують іноземних інвесторів співпрацювати з ними.