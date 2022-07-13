Експерт назвав проблему з мобілізацією в Україні: набір до війська йде постійно

Держава прагне, щоби кожен мобілізований був забезпечений всім необхідним

Мобілізація громадян на війну, за участь у якій держава обіцяє чимало пільг, триває безперервно. Причина – держава не прагне набрати зразу багато людей, а орієнтується на потреби фронту та рівень забезпечення війська.

Про це розповів колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, волонтер Віктор Андрусів, який став гостем програми "Розмова про важливе" для YouTube-каналу ТСН. Він нагадав, що кожен мобілізований солдат має отримати форму, бути нагодованим, пройти навчання. А це все витрати, тож військове керівництво залучає новобранців, у разі, якщо на фронті виникає у цьому нагальна потреба через втрати чи необхідність провести ротацію. Таким чином, людей мобілізують постійно. "Я маю на увазі, що мета – поповнювати зараз лінію фронту, а не просто намобілізувати дуже багато людей і просто чекати, коли їх вести в бій", – пояснив Андрусів.

Він також назвав проблемою не те, що в Україні бракує людей, щоби воювати, а те, що армія не забезпечена достатньою кількістю зброї та техніки, зокрема артилерії. У той же час автоматів зараз не бракує. Андрусів назвав процес мобілізації "цілком задовільним".

Він також обурився тим, що часом мобілізацію використовують як покарання за різні порушення. На думку ексрадника, такий підхід є зневажливим до війни. "Ця практика, на мою думку, ганебна – відправляти на фронт як штраф. Тобто таке формування якихось штрафбатів чи що?", – сказав він.

Як повідомляв телеграф, у МВС практику роздачі повісток у громадських місцях, наприклад порушникам комендантської години у клубах, назвали законною.