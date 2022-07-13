Зеленського просять скасувати скандальний законопроєкт, яким мобілізованих до ЗСУ позбавили зарплати

Авторкою документа є не менш скандальна нардепка Галина Третьякова

Українці звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати закон, за яким у мобілізованих до лав ЗСУ забиратимуть середньомісячну зарплату за основним місцем роботи.

Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на офіційному сайті Офісу президента. Станом на 13 липня підпис під нею поставили 7249 громадян України з 25 тисяч необхідних голосів для розгляду звернення.

"Прохання відправити на доопрацювання закон №7251 або повністю ветувати цей закон. Особливо поправку про збереження заробітної плати та робочого місця для мобілізованих по трудовому договору", — йдеться у тексті звернення.

Автор звернення вважає, що ухвалений Верховною Радою закон прямо суперечить конституції України, а також є антинародним та таким, що порушує права мобілізованих. Наголошується, що це рішення може призвести до втрати бажання серед призовників добровільно йти до військкомату й відіб'є бажання захищати батьківщину.

Ба більше, автор вказує, що вступ у силу цього закону викличе негативний суспільний резонанс, який призведе до серйозних репутаційних втрат у першу чергу скандальної нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової, яка і є автором цього документа.

Нагадаємо, що таку негативну реакцію викликали поправки, які Верховна Рада внесла у Кодекс законів про працю, зокрема у частині, де призваним на військову службу гарантувалося отримання середньомісячної заробітної плати та робочого місця. Після того, як закон вступить у дію, мобілізовані право на зарплату втратять, але повернутися на робоче місце зможуть. Авторка Третьякова вважає, що таким чином буде зняте навантаження з роботодавців, а призвані до лав ЗСУ й так отримуватимуть гроші від держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шляхом петицій українці домоглися від влади запровадження іспиту для отримання громадянства України, а також того, що жителі країни-агресора РФ не зможуть вільно в’їхати до України і повинні будуть отримувати візи.