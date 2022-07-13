"Успіх потрібен не лише нам": Зеленський прокоментував переговори у Стамбулі

Глава держави висловився про чотиристоронню зустріч

Президент України Володимир Зеленський оцінив підсумки переговорів чотиристоронньої групи у Стамбулі, де обговорювалося питання експорту українського зерна морським шляхом.

Відповідна заява глави держави доступна на YouTube-каналі "Офіс Президента України". Зеленський подякував Туреччині та ООН за допомогу в цьому питанні.

"Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу.

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Стамбулі в середу відбулася зустріч між представниками Туреччини, України, росії та ООН. Анкара вважає, що зустріч пройшла плідно, адже було створено координаційний центр, в якому сторони спільно контролюватимуть вивезення української продукції морським шляхом. В ООН також вважають, що зустріч пройшла результативно.