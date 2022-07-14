росія зробила незрозумілий крок під Слов’янськом: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти націлилися на залізниці

Ворожа артилерія та авіація продовжує обстрілювати Сіверськ та околиці на захід від Донецька. Окупантів також цікавлять українські шляхи сполучення — вони завдають ударів по залізницях на сході. Під ракетними ударами рф також і міста в тилу, вранці 14 липня "прилетіло" до Миколаєва.

Як зазначається в аналітиці Інституту вивчення війни, на північ від Харкова, на північ від Слов’янська та біля Бахмута росіяни провели низку наземних атак, але вони були невдалими. Ворог продовжує тримати війська на Харківщині.

На півдні в пріоритеті в окупантів також оборона після вибухів на складах боєприпасів. Вони стягнули додаткове озброєння.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

рф продовжує обстріли та удари з авіації, вдарили по залізничному та автомобільному мосту Слов’янськ-Лиман біля Райогородка, як мінімум один з них зруйнований. Дослідники відзначають, що цими мостами війська росії могли наступати на Слов’янськ з півночі (і з західного і східного векторів), але з якоїсь причини відмовилися від такого наступу. Такий удар міг перешкодити українським військам у контратаці на Лиман, але це означало б перехід в оборону.

Сіверськ

Наземних спроб наступати в цьому районі не зафіксували, місто та околиці під обстрілом та ударами авіації. Передбачаються два варіанти розвитку події: або атака на Сіверськ, або намір обійти його з півночі.

Бахмут

Атаки на Бахмут відбили з північного та південного сходу. Російську розвідгрупу змусили відійти під Покровське. Атака на залізницю триває, під ударом Райське біля полотна, що з’єднує Краматорськ, Годин Яр та Бахмут із центром країни. Також обстріляно залізничну станцію Ступки на околиці Бахмута. Вважається, що пошкодження мережі залізниць використовується для створення умов ймовірного наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

На захід від Донецька тривають обстріли, але інтенсивність трохи знизилася.

Карта боїв на сході

Харків

Атаки російських військ на Харківському напрямку захлинаються — вкотре вони штурмували Дементіївку. Обстріл міста та населених пунктів області триває.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росвійська готуються до оборони після ударів по складах боєприпасів та баз — зміцнювали Антонівський міст на схід від Херсона, його, ймовірно, намагатимуться захистити, щоб зберегти доступ до західного берега Дніпра. У Мелітополі розмістили тактичні балістичні ракети "Точка-У". Але атаки на склади та бази окупантів не зупиняються. Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти у тилу та на лінії розмежування.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" публікував нові дані про операцію зі звільнення острова Зміїний та роль САУ "Богдана" в ній. Також повідомляється про продовження переговорів щодо отримання ще більш далекобійних HIMARS. Про те, що їх можуть передати Україні, вже в новому пакеті озброєнь повідомлялося раніше. Нагадаємо — дальність стрільби 300 км.