Торт із фотографією мертвого окупанта: стартап київських кондитерів викликав істерику у росіян (фото)

Російські пропагандисти та звичайні люди з Z-мозками буквально захлинаються ненавистю

Незвичайний підхід до популяризації своїх кондитерських виробів вигадала одна з київських компаній — вони пропонують бажаючим придбати торт із фотографією "демілітаризованого" в Україні російського окупанта. Вибір "суб’єктів" — величезний, як і вибір начинки для солодкої випічки. Очікується, що неординарну ідею не надто високо оцінили громадяни рф та зазомбовані пропагандою жителі ОРДЛО. Більшість із них не розуміє, як можна виявляти таке "звірство", при цьому подібні ідеї чомусь не спадають їм на думку під час читання новин про розбиті українські міста.

Виготовленням та просуванням подібних тортів займаються київські кондитери в Instagram-акаунті russiantort200. Наразі сторінка закрита для перегляду і доступна лише після розгляду вашої заявки на підписку модераторами облікового запису.

Таких запобіжних заходів було вжито після напливу незадоволених росіян, які масово скаржаться на виробництво вельми незвичайних солодощів.

Сторінка кондитерів у Instagram

Вартість тортика з обличчям окупанта, на жаль, "Телеграфу" з’ясувати не вдалося. Однак у мережі вже у вільному доступі гуляє безліч фотографій варіантів випічки — замовити виріб можна з окупантом будь-якого "звання". Головна умова — щоб його вже було ліквідовано бравими бійцями ЗСУ.

До речі, частину грошей від продажу тортів виробники передають на потреби української армії. Тільки за тиждень їм вдалося зібрати 11 тисяч гривень із реалізації своєї продукції, що демонстує високий попит на такі солодощі.

Росіяни ж виходять злістю та жовчю, міркуючи про нелюдяність українців так, ніби це не їхня армія з дозволу диктатора путіна прийшла воювати на територію чужої суверенної держави.

Втім, серед коментарів у російських пабликах можна помітити й українців, які відверто потішаються з реакції росіян.

Варто зазначити, що українці від початку війни намагаються вельми неординарно підходити до питання виживання у цей нелегкий час. Пекти торти вміють далеко не всі, але жартувати і робити меми — справа куди простіше. "Телеграф" уже робив кілька яскравих добірок мемів — про прихід окупантів на українську землю, про парад на 9 травня в Москві, який чомусь пройшов без поцуплених українських пралок, і навіть просто про те, як українці з гумором сприймають навіть військові дії.